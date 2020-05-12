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Происшествия

Распространяли фейки и призывали к свержению власти: СБУ задержала группу хакеров-сепаратистов (фото)

10:41 12 мая 2020
сотрудники СБУ и хакеры
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Киберспециалисты СБУ пресекли деятельность группы интернет-агитаторов, которые по указанию российских кураторов распространяли в сети публичные призывы к изменению границ и свержению власти в Украине. Ранее СБУ разоблачила группу, призывавшую игнорировать введенный в Украине карантин.

Следствие установило, что двое жителей Хмельницка и Ивано-Франковска администрировали в соцсетях сообщества сепаратистского направления. Злоумышленники действовали под прикрытием украинской SMM-структуры.

В интернете они распространяли фейки о карантине в связи с COVID-19, материалы, дискредитирующие органы государственной власти. Агитаторы призывали к протестам, насильственному свержению конституционного строя, продвигали идеи федерализации Украины.

Правоохранители в результате обысков изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства, на которых есть доказательства вреда, причиненного информационной безопасности государства.

Напомним, ранее СБУ уже выявляла интернет-агитаторов, выполняющих в сети задания по заказу россиян. Кроме фейков о коронавирусе распространялись призывы к свержению власти и посягательства на территориальную целостность Украины.

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