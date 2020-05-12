Мир

Россия вышла на второе место в Европе по числу зараженных коронавирусом

Во вторник, 12 мая, Россия вышла на второе место в Европе по количеству выявленных случаев заражения новым коронавирусом. За минувшие сутки в стране были получены положительные результаты тестов еще у 10 тысяч 899 человек. Всего в России теперь 232 тысячи 243 инфицированных.

С момента начала пандемии COVID-19 в стране умерли 2 116 больных, в том числе 107 человек за прошедшие сутки. Выздоровели 43 тысячи 512 пациентов (плюс 3 711 за сутки). Проведено 5,8 миллиона тестов.

На первом месте в мире находятся Соединенные Штаты. В стране инфицированы 1 миллион 385 тысяч 834 человека. Скончались 81 тысяча 795 больных. Выздоровели 262 тысячи 225 пациентов. Активными остаются 1 миллион 41 тысяча 814 случаев. Проведено 9 миллионов 619 тысяч 855 тестов.

Второе место в мире по-прежнему занимает Испания — 268 тысяч 143 инфицированных. Скончались 26 тысяч 744 больных. Выздоровели 177 тысяч 846 пациентов. Активными остаются 63 тысячи 553 случая. Проведено 2 миллиона 467 тысяч 760 тестов.

Россия закрепилась на третьем месте в мире. Четвертое занимает Великобритания — 223 тысячи 60 инфицированных. Скончались 32 тысячи 65 больных. Лондон не дает данных по выздоровевшим. Активными остаются 190 тысяч 650 случаев. Проведено 1 миллион 921 тысяча 770 тестов.

Италия находится на пятом месте — 219 тысяч 814 инфицированных. Скончались 30 тысяч 739 больных. Выздоровели 106 тысяч 587 пациентов. Активными остаются 82 тысячи 488 случаев. Проведено 2 миллиона 606 тысяч 652 теста.

Франция (шестое место в мире) сообщает о 177 тысячах 423 инфицированных. Скончались 26 тысяч 643 больных. Выздоровели 56 тысяч 724 пациента. Активными остаются 94 тысячи 56 случаев. Проведено 1 миллион 384 тысячи 633 теста.

На седьмом месте находится Германия — 172 тысячи 576 инфицированных. Скончался 7 661 больной. Выздоровели 147 тысяч 200 пациентов. Активными остаются 17 тысяч 715 случаев. Проведено 2 миллиона 755 тысяч 770 тестов.

На восьмое место вышла Бразилия — 169 тысяч 594 инфицированных. За последние сутки выявлен еще 451 случай. Скончались 11 тысяч 653 больных (плюс 28 за сутки). Выздоровели 67 тысяч 384 пациента. Активными остаются 90 тысяч 557 случаев. Проведено 339 тысяч 552 теста (наименьшее количество в этой группе стран).

Турция (девятое место в мире) отчиталась о 139 тысячах 771 инфицированном. Скончался 3 841 больной. Выздоровели 95 тысяч 780 пациентов. Активными остаются 40 тысяч 150 случаев. Проведено 1 миллион 403 тысячи 320 тестов.

Замыкает первую десятку Иран — 109 тысяч 286 инфицированных. Скончались 6 685 больных. Выздоровели 87 тысяч 422 пациента. Активными остаются 15 тысяч 179 случаев. Проведено 601 тысяча 324 теста.

Украина занимает теперь 32-е место в мире по числу инфицированных. Новые данные были объявлены 12 мая. В нашей стране 16 тысяч 23 инфицированных.

Всего в мире выявлено уже 4 миллиона 268 тысяч 965 случаев заражения новым коронавирусом. Скончались 287 тысяч 488 больных. Выздоровели 1 миллион 533 тысячи 808 пациентов. Активными остаются 2 миллиона 447 тысяч 669 случаев. Завершенными являются 1 миллион 821 тысяча 296 случаев Уровень смертности снизился до 16%. В критическом состоянии находятся 46 тысяч 946 больных. Это 2% от активных случаев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что президент России Владимир Путин неожиданно отменил с 12 мая период нерабочих дней, введенный им в апреле.

107

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter