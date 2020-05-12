Украина

В МВД сообщили о сбое системы электронной записи в сервисные центры

Система записи в электронную очередь на посещение сервисных центров МВД, возобновление работы которых запланировали на 12 мая, из-за технического сбоя работает не по всем регионам Украины.

«Просим прощения за неудобства — пока что онлайн-запись доступна только для записи в сервисные центры МВД Киева и Днепропетровской области», — сообщают в МВД и советуют жителям других регионов звонить в региональные сервисные центры.

Напомним, что накануне сообщили об онлайн-записи в электронные очереди для посещения всех региональных сервисных центров через сайт Главного сервисного центра МВД.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Главном сервисном центре наглядно показали, как можно зарегистрироваться на сайте и записаться онлайн в электронную очередь.

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