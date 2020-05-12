Украина

Во Львове смягчили карантин: кому разрешили работать

Во Львове начались послабления жесткого карантина — городская комиссия по чрезвычайным ситуациям с 13 мая разрешила возобновить работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов.

Работать эти заведения должны по специальному протоколу, придерживаясь масочного режима и дистанции между людьми.

Стоматологии должны работать, согласно постановлению главного государственного санитарного врача.

В то же время, в городе запретили работу кафе «Золотой колос» в проезде Кривая Липа из-за выявленных нарушений, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По его информации, магазинам одежды и обуви запрещено работать до 15 мая. Иммунологи не советуют пока открывать эти торговые точки, в связи с высоким уровнем заболеваемости в городе, и невозможностью обеспечения надлежащей дистанции между покупателями и персоналом.

Напомним, Львовская областная комиссия по чрезвычайным ситуациям отказалась от ослабления карантинных ограничений на территории региона с 11 мая 2020 года. В связи с продолжающимся ростом количества инфицированных жителей области жесткий карантин будет действовать в области до 15 мая включительно.

На утро 12 мая во Львовской области подтверждено 825 случаев заражения COVID-19, в Украине подтверждены 16 023 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы 425 случаев с летальным исходом и 3373 случаев выздоровления пациентов.

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