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Украина готовится выходить из карантина: что изменится в Киеве и Львове с 11 мая
Введение первого этапа ослаблений карантина будет отличаться в разных городах Украины. Об этом сообщает ТСН.ua.
Так, в Киеве закрытыми останутся школы, ТРЦ и фитнес-центры. Но заработают летние площадки кафе, а также парикмахерские, откроются парки.
Возобновят работу и непродовольственные магазины общей площадью до 300 кв. м, кроме находящихся в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы.
Смогут работать и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие), небольшие производства непродовольственных товаров, а также адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы, автокинотеатры.
Закрытыми остаются: детские сады и учебные заведения, театры, кинотеатры, музеи (кроме учреждений, расположенных под открытым небом), читальные залы библиотек, развлекательные заведения, спортивные комплексы, учреждения бытового обслуживания населения (бани, СПА-салоны, кабинеты массажа
В связи с ростом числа больных Львов внес изменения в смягчение карантина. Откроются для посещения парки, скверы и спортивные площадки для индивидуальных занятий, а также торговля промышленной группой товаров, кроме одежды и обуви, маленькие магазинчики с хозяйственными и другими товарами, летние террасы ресторанов и кафе.
В то же время другие учреждения останутся ждать отдельного решения.
А в Виннице весь общественный транспорт будет работать в докарантинном режиме.
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