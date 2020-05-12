Украина

Коронавирус обнаружили у трехмесячного: Кличко заявил об увеличении нуждающихся в госпитализации больных

В Киеве по состоянию на утро вторника, 12 мая, подтверждены 59 новых случаев заболевания COVID-19 — общее количество заболевших возросло до 1930-ти.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, один случай — летальный. «Заболели 14 медицинских работников. Среди заболевших — 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и трехмесячная девочка. Также заболели 22 мужчин в возрасте от 25 до 82 лет и трое мальчиков — 10,11 и 12 лет», — сообщил столичный голова.

Виталий Кличко также отметил, что на сегодняшний день в стационарах находятся 218 больных коронавирусной инфекцией и 99 пациентов с подозрением на COVID-19.

«56 пациентов — в тяжелом состоянии, 7 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В стационарах первой волны предусмотрено около 500 мест для больных коронавирусной инфекцией. В больницах первой и второй волны — всего 1770 таких мест. Но если будет инфекционный взрыв, этого может оказаться мало», — сказал мэр Киева и призвал столичных жителей «не жить иллюзиями, что вирус отступил».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столичные власти с 12 мая несколько ослабили карантинные меры. О том, какие предприятия заработали, а какие по-прежнему остаются на карантине, читайте на нашем сайте.

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