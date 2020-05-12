- 09:54 Под домом Зеленского устроили протест: первые детали и видео с места событий
- 09:41 Виновата любовь: украинские полярники приоткрыли тайну самоубийства своего коллеги в Антарктиде
- 09:32 Шмыгаль заявил о планах продлить карантин после 22 мая
- 09:25 В Киеве начался первый этап ослабления карантина: что разрешено, а что еще осталось под запретом
- 09:17 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:12 «Водка, караоке и 18 красоток»: Деннис Родман вспомнил первую встречу с Ким Чен Ыном
- 09:10 Лозунг «Сделаем их вместе» не работает: у команды Зеленского возникла проблема с подготовкой к местным выборам
- 09:07 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:03 "Останетесь без работы": боевики насильно заставляют местных жителей получать "паспорта ДНР"
- 08:49 Схватил и потащил в лес: студент-иностранец изнасиловал 15-летнюю девочку в Харькове
- 08:46 За спиной у репортера в прямом эфире пролетело НЛО
- 08:31 В Петербурге вспыхнул пожар в больнице: погибли пациенты с коронавирусом
В Киеве начался первый этап ослабления карантина: что разрешено, а что еще осталось под запретом
Согласно распоряжению правительства Украины, во вторник, 12 мая, в Киеве начался первый этап ослабления карантинных мероприятий, введенных в связи с COVID-19.
В Киевской горгосадминистрации опубликовали список организаций и учреждений, которым разрешено возобновить работу с 12 мая.
Так работать могут непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв. м, кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы): с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 кв. м площади.
Также разрешено принимать клиентов салонам красоты, косметологическим кабинетам, парикмахерским и другим объектам бытового обслуживания с площадью не более 300 кв. м (кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы).
Могут начинать выходить из карантина небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (по соблюдению требования не более 1 сотрудника на 10 кв. м и не более 1 клиента на 10 кв. м), адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы, автокинотеатры.
С ограничениями разрешено открыть музеи (без посетителей). В этих заведениях должны временно отстранить от работы лиц из группы риска — старше 60 лет.
Принимать посетителей смогут музеи под открытым небом и историко-культурные заповедники.
С 12 мая официально разрешено гулять в парках и скверах, но группами не более двух человек (если с детьми — двое взрослых, двое детей, кроме многодетных семей). При этом, пользоваться детскими и спортивными площадками до сих пор запрещено.
В общественных местах необходимо соблюдать правила безопасности и быть в масках. Запрещено передвижение группой более двух лиц, нахождение в общественных местах лиц до 14 лет без сопровождения родителей, находиться на улице без документов.
С 12 мая продолжают оставаться закрытыми школы, детские сады, колледжи, высшие учебные заведения, театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек и тому подобное; развлекательные центры и развлекательные зоны; развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты, и тому подобное); спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры; учреждения бытового обслуживания населения (бани, СПА-салоны, кабинеты массажа, тату салоны и т. п).
Запрещено работать вещевым рынкам и сельскохозяйственным ярмаркам, торгово-развлекательным центрам и непродовольственным магазинам.
На первом этапе выхода из карантина общественный транспорт продолжит работу в ограниченном режиме. При этом увеличено количество наземных маршрутов.
Метро откроется по отдельному решению правительства.
Напомним, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая. 4 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений с 11 мая.
На утро 11 мая, в Украине подтверждены 15 648 случаев заболевания COVID-19, в Киеве 1871 инфицированный.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
102
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Виновата любовь: украинские полярники приоткрыли тайну самоубийства своего коллеги в Антарктиде (фото)
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...