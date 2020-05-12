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Вернемся к веерным отключениям электроэнергии: Зеленского предостерегли от запуска печатного станка
Карантин, введенный в Украине в связи с пандемией коронавируса, негативно отразится на экономике страны. Дефицит в 300 миллиардов гривен необходимо будет как-то восполнить. Если Украина не сможет получить международную финансовую поддержку, а начнет печатать деньги, то страна окажется в ситуации «лихих 90-х». Так видит развитие событий экс-министр финансов Александр Данилюк.
«Включение печатного станка у очень многих украинцев вызовет дежавю. Люди помнят, как в один январский день 1991 года советский „Сбербанк“ заморозил все вклады населения — многие потеряли все, что заработали тяжелым трудом», — рассказал он в интервью «ФАКТАМ».
По его словам, в стране будет сумасшедшая инфляция, тотальная безработица, без шансов найти новую работу, задержка зарплат и пенсий, бартер, начнутся веерные отключения электроэнергии. Поднимется криминалитет и Украину захлестнет волна преступности.
«Мы все это уже проходили. Поэтому каждый вменяемый человек хотел бы, чтобы это не повторилось», — уточнил бывший чиновник.
Напомним, в Украине готовят отмену льгот для населения по оплате электроэнергии.
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