Украина

Карантин, введенный в Украине в связи с пандемией коронавируса, негативно отразится на экономике страны. Дефицит в 300 миллиардов гривен необходимо будет как-то восполнить. Если Украина не сможет получить международную финансовую поддержку, а начнет печатать деньги, то страна окажется в ситуации «лихих 90-х». Так видит развитие событий экс-министр финансов Александр Данилюк.

«Включение печатного станка у очень многих украинцев вызовет дежавю. Люди помнят, как в один январский день 1991 года советский „Сбербанк“ заморозил все вклады населения — многие потеряли все, что заработали тяжелым трудом», — рассказал он в интервью «ФАКТАМ».

По его словам, в стране будет сумасшедшая инфляция, тотальная безработица, без шансов найти новую работу, задержка зарплат и пенсий, бартер, начнутся веерные отключения электроэнергии. Поднимется криминалитет и Украину захлестнет волна преступности.

«Мы все это уже проходили. Поэтому каждый вменяемый человек хотел бы, чтобы это не повторилось», — уточнил бывший чиновник.

Напомним, в Украине готовят отмену льгот для населения по оплате электроэнергии.

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