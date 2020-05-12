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Отозванного из Киева посла Грузии отправили на карантин
Посол Грузии Теймураз Шарашенидзе, которого отозвали из Украины в связи с назначением Михеила Саакашвили главой Исполкома реформ, отправился на двухнедельный карантин.
Как сообщает «Эхо Кавказа», Теймураза Шарашенидзе вызвали в Тбилиси для консультаций, перед отъездом он провел в Киеве встречу в МИД Украины и ознакомил дипломатов с позицией официального Тбилиси.
«Недопустимо, чтобы в стране, которая является стратегическим партнером, на политическую должность назначали лицо, осужденное в Грузии. Кто касается отношений с Украиной, грузинская сторона приложит все усилия, чтобы партнерские отношения с Украиной сохранились и даже укрепились. С нами согласны и наши украинские партнеры. У нас общие позиции по самым важным для нас вопросам, таким как евроатлантическая интеграция, деоккупация, укрепление демократических институтов», — сказал Теймураз Шарашенидзе.
Всех граждан, которые прибывают в Грузию из-за рубежа, отправляют на карантин.
Как сообщалось ранее, Саакашивли предупредил, что Грузии может грозить голод.46
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