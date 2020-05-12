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Происшествия

В центре Харькова дерево обрушилось на прохожих: видео с места ЧП

14:32 12 мая 2020
Упавшее дерево
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Харькове упавшее дерево серьезно травмировало местного жителя — 50-летнего мужчину увезла «скорая». Ранее синоптики предупреждали о резком ухудшении погодных условий.

Видео с места ЧП на улице Чернышевского в Харькове было опубликовано на Telegram-канале «Веха».

Сообщается, что пострадавшего госпитализировали с подозрением на травму позвоночника — мужчина не мог самостоятельно стоять на ногах. Досталось и 18-летнему парню, который от госпитализации отказался. Во время падения дерева был поврежден стоявший рядом с ним автомобиль, а также фасад старого здания.

Разгулялась непогода и в Закарпатье — там в Ужгородском районе на дорогу рухнуло огромное дерево, перегородив часть находящихся рядом железнодорожных путей.

Не повезло и автолюбителю из Запорожья — там на стоящие у дома «Жигули» упал огромный тополь. Видео с места ЧП выложил ресурс «its_zp».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве старый тополь рухнул на автомобиль и раздавил его. Владелица машины чудом уцелела — она буквально за пять минут до падения дерева вышла из автомобиля.

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