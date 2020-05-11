Общество и люди

Похолодает на 10-15 градусов: синоптик предупредил о резком изменении погоды в Украине и Европе

В Европе, в том числе и в Украине, ожидается серьезное похолодание — суточное понижение температуры может превысить 10−15 градусов.

Такой прогноз погоды дает синоптик Игорь Кибальчич, сообщающий об обширном похолодании в Европе 11 — 12 мая, где местами возможны снегопады и метели.

«Основной удар Арктики прочувствуют ночью и утром 12 мая жители стран Прибалтики, Польши, где температура воздуха опустится до 0°, а осадки будут преобладать в виде снега и мокрого снега», — прогнозирует синоптик и добавляет, что в течение вторника зона смешанных осадков и холода распространится на Беларусь и крайние западные области Украины, где в Карпатах возможны снегопады.

«Температура воздуха даже в дневное время будет колебаться в пределах 0…+2, в Карпатах — до 2 — 4 градусов мороза, что ниже климатической нормы для данного времени на 15 — 17 градусов», — пишет Игорь Кибальчич на своей страничке в социальных сетях.

По его словам, по мере продвижения холодного фронта на восток интенсивность похолодания будет снижаться: осадки в виде мокрого снега восточнее Волынской и Львовской области маловероятны. «Суточное понижение температуры во многих городах Украины превысит 10−15 градусов, что можно квалифицировать как резкое изменение погоды», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Укргидрометцентре предупреждали о грозовом фронте в Украине 12 мая. По-прежнему тепло и сухо будет на востоке страны.

Фото со странички Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальных сетях.

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