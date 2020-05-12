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В Полтаве наказали таксиста, бросившего монеты в лицо кассиру
Мужчину, который в полтавском супермаркете бросил в лицо женщине-кассиру горсть монет, суд оштрафовал на 8500 гривен. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его информации, суд вынес решение утвердить соглашение подозреваемого с прокурором о признании вины по статье хулиганство и оштрафовал Гременчука Сергея Захаровича на 8500 гривен.
Напомним, инцидент произошел в начале апреля и попал на камеры, что позволило идентифицировать личность хулигана.
Напомним, на днях в киевской больнице скорой помощи пациент из отделения нейрохириругии напал с ножом на соседа по палате. А в Николаеве задержали хулигана, который пробежался по служебному автомобилю полицейских.706
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.