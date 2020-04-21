Безнаказанность «окрыляет»: в Николаеве парень устроил пробежку по машине полицейских (видео)

Происшествия

Утром на улице Шоссейной в Заводском районе Николаева экипаж патрульной полиции за нарушение правил остановил автомобиль. В этот момент сюда подбежал мужчина, запрыгнул на капот служебного «Приуса», пробежал по крыше, спрыгнул и пытался скрыться. Однако полицейские догнали хулигана и доставили в райотдел полиции. На служебном авто после «пробежки» остались вмятины. Напомним, ранее в Сумах парень, станцевавший на машине полицейских, поплатился за дерзкую выходку.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, следователи в отношении 27-летнего нарушителя начали уголовное производство по статье «Хулиганство», санкции по которой предусматривают штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как оказалось, за пару дней до этого случая тот же парень уже отличился прыжком на автомобиль 46-летнего николаевца — заскочил на капот машины, остановившейся перед светофором на улице Адмиральской. Тогда он также был пойман патрульными полицейскими и заявил, что возмутился тем, что водитель ему посигналил. На хулигана тогда составили админпротокол.

Впрочем, и сейчас мужчина находится на свободе, так как вменяемая ему статья не предусматривает задержание до вынесения приговора. Но, поскольку есть подозрение на то, что этот человек психически больной, назначена соответствующая экспертиза.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о молодежном флешмобе, связанном с полицейскими машинами. На днях на крыше патрульного авто станцевала 12-летняя школьница, за что родители девочки заплатят немалый штраф.

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