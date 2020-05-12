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В Украине началась продажа авиабилетов на конец мая: стоит ли их покупать
В Украине, где карантин, введенный до 22 мая, могут продлить, пока что не сообщали о возможности возобновления сообщение с другими странами, в том числе и авиаперелетов.
Как сообщает «Громадське», так в Министерстве инфраструктуры прокомментировали сообщения ряда авиакомпаний, открывших бронирование билетов на рейсы в конце мая и начале июня.
«Такие действия до принятия решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров. Рекомендации по работе аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и по эпидемиологической ситуации», — заявила пресс-секретарь министерства Оксана Герасимова.
Также в Мининфраструктуры напомнили, что в Евросоюзе не рекомендуют до 15 июня открывать границы для граждан других стран.
Тем временем в авиакомпании «Международные авиалинии Украины», на чьем сайте открыты для бронирования билеты для вылета из Киева в ряд стран, заявили, что продажу билетов не закрывали ни на минуту.
Так, в комментарии «Обозревателю» директор по коммуникациям компании Евгения Сацкая отметила, что у МАУ нет никаких юридических оснований, чтобы не продавать билеты: «Билеты продаются на дату после официального окончания карантина на данный момент. Если Кабмин примет решение о продлении карантина, МАУ отодвинет срок продажи билетов на указанную дату».
В то же время, по ее словам, опции по возврату денег за купленные билеты в случае продления ограничительных мер в компании нет — есть возможность бесплатно перенести дату вылета на более поздний строк.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что рассматривая вопрос об открытии границ, в Украине будут ориентироваться на соседнюю Польшу — сценарии развития ситуации с коронавирусов в двух странах схожи, однако наша страна отстает от соседнего государства на две недели.210
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