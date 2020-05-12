- 11:00 «Нет состава преступления»: НАБУ закрыло дело против Гримчака
- 10:58 Карантин на пользу: Ирина Билык восхитила сменой имиджа
- 10:57 «Ориентируемся на Польшу»: Ляшко объяснил, когда Украина откроет границы
- 10:41 Распространяли фейки и призывали к свержению власти: СБУ задержала группу хакеров-сепаратистов
- 10:38 В сеть слили базу персональных данных украинских водителей: что важно знать
- 10:36 На Львовщине парень умер от аппендицита: врачи пять дней уверяли, что он "просто переел"
- 10:32 Через восемь лет после свадьбы у наследника монарха Люксембурга родился первенец
- 10:12 Степанов рассказал, в каких случаях придется платить за тестирование на Covid-19
- 10:09 Королева Елизавета II может никогда больше не появиться на публике
- 10:01 Колоссальные убытки: в Украине оценили потенциальный ущерб экономике из-за пандемии коронавируса
- 09:59 «Было реально больно»: популярный российский певец заразился коронавирусом
- 09:54 Под домом Зеленского устроили протест: первые детали и видео с места событий
«Ориентируемся на Польшу»: Ляшко объяснил, когда Украина откроет границы
Украина, закрывшая свои границы из-за пандемии коронавируса в марте этого года, будет принимать решение о возобновлении работы КПП, ориентируясь на соседнюю Польшу, поскольку эпидемситуация у нас в стране развивается по польскому сценарию, отставая на две недели.
Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, Украина следит за заседаниями профильных министерств в ЕС, которые отвечают за эпидемиологическую ситуацию и транспортное сообщение. Хоть вопросы возобновления авиасообщения и запуска туристического сезона и обсуждаются, решения приняты не были.
«Для ориентира мы больше берем для себя Польшу — мы идем по схожему сценарию. Только она на две недели впереди с эпидситуацией. Посмотрим, как они будут открывать границы. Коронавирус — новый вид инфекции, поэтому сложно делать ориентировочные прогнозы. Они достаточно редко подтверждаются», — отметил Виктор Ляшко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине могут продлить и после 22 мая. По его информации, страна находится на пике заболеваемости COVID-19.24
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..