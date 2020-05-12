«Ориентируемся на Польшу»: Ляшко объяснил, когда Украина откроет границы

Украина

Украина, закрывшая свои границы из-за пандемии коронавируса в марте этого года, будет принимать решение о возобновлении работы КПП, ориентируясь на соседнюю Польшу, поскольку эпидемситуация у нас в стране развивается по польскому сценарию, отставая на две недели.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, Украина следит за заседаниями профильных министерств в ЕС, которые отвечают за эпидемиологическую ситуацию и транспортное сообщение. Хоть вопросы возобновления авиасообщения и запуска туристического сезона и обсуждаются, решения приняты не были.

«Для ориентира мы больше берем для себя Польшу — мы идем по схожему сценарию. Только она на две недели впереди с эпидситуацией. Посмотрим, как они будут открывать границы. Коронавирус — новый вид инфекции, поэтому сложно делать ориентировочные прогнозы. Они достаточно редко подтверждаются», — отметил Виктор Ляшко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине могут продлить и после 22 мая. По его информации, страна находится на пике заболеваемости COVID-19.

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