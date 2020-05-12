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Украина

Шмыгаль заявил о планах продлить карантин после 22 мая

9:32 12 мая 2020
Полицейские во время карантина
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Карантин из-за пандемии коронавируса, введенный в Украине до 22 мая, будет продлен.

Об этом в эфире «1+1» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметивший, что правительство отрабатывает пять этапов постепенного выхода из карантина, однако воздержавшийся от упоминаний конкретных дат.

«Мы находимся на пике заболеваемости, идем ровно последние семь-восемь дней — количество заболевших процентно не увеличивается. Мы даже немного падаем по соотношению заболевших к тем, кто уже болеет», — сказал премьер.

В то же время, по его словам, не было ни дня, когда количество выздоровевших было бы равным или превысило число новых заболевших. «Это — очень важный этап, переломный, когда мы будем понимать, что прошли пик», — добавил Денис Шмыгаль.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Денис Шмыгаль прогнозировал, что пик заболевания COVID-19 в Украине должен завершиться 8−9 мая.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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