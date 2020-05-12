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"Угрозы Зеленскому": суд не продлил меру пресечения Софии Федине
Печерский районный суд Киева отказался продлить меру пресечения народному депутату Украины Софии Федине в рамках дела об «угрозах Зеленскому», которую ранее отпустили под личное обязательство.
«Суд не продлил меру пресечения, поскольку сроки прошли. Госбюро расследований дало бумажку, что досудебное следствие закончено и есть достаточно доказательство для обвинительного акта и передачи дела в суд», — пишет София Федина на своей страничке в соцсетях и добавляет: «Закрыть дело за отсутствием состава преступления они не захотели».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд не стал продлевать меру пресечения — личное обязательство — и военнослужащей Марусе Звиробий, которой вместе с Софией Фединой инкриминировали «угрозы президенту».177
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