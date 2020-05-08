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Дело об «угрозах Зеленскому»: суд отказался продлевать меру пресечения Зверобой
Печерский районный суд Киева, ранее обязавший военнослужащую Марусю Звиробий носить электронный браслет, не продлил меру пресечения в виде личного обязательства в рамках дела об «угрозах Зеленскому».
«Даже Печерский суд начал о чем-то догадываться. Следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу «потерпевшего Зеленского» ходатайство о продлении процессуальных обязательств Маруси Звиробий. Теперь у Маруси нет ни одного пресечения в этом «чрезвычайно сложном деле», — сообщает адвокат Андрей Писаренко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Маруся Звиробий вместе с народным депутатом Украины Софией Фединой раскритиковали Владимира Зеленского после его перепалки с ветеранами боевых действий в районе Золотого, где тогда еще только планировали провести разведение войск.
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