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Украина

Дело об «угрозах Зеленскому»: суд отказался продлевать меру пресечения Зверобой

9:53 8 мая 2020 281
Маруся Звиробий
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Печерский районный суд Киева, ранее обязавший военнослужащую Марусю Звиробий носить электронный браслет, не продлил меру пресечения в виде личного обязательства в рамках дела об «угрозах Зеленскому».

«Даже Печерский суд начал о чем-то догадываться. Следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу «потерпевшего Зеленского» ходатайство о продлении процессуальных обязательств Маруси Звиробий. Теперь у Маруси нет ни одного пресечения в этом «чрезвычайно сложном деле», — сообщает адвокат Андрей Писаренко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Маруся Звиробий вместе с народным депутатом Украины Софией Фединой раскритиковали Владимира Зеленского после его перепалки с ветеранами боевых действий в районе Золотого, где тогда еще только планировали провести разведение войск.

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