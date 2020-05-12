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Общество и люди

Выставляйте адекватную цену: создатель Pizza Veterano взорвал сеть обращением к арендодателям

16:50 12 мая 2020
Pizza Veterano
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После того, как Кабмин решил несколько ослабить карантинные меры и разрешил кафе и ресторанам принимать посетителей на открытых площадках, создатель ветеранского бизнеса Pizza Veterano Леонид Остальцов эмоционально обратился к арендодателям, призвав их не поднимать цены.

«Уважаемые арендодатели, у вас есть уникальная возможность: или получить что-то или ничего не получить. Посчитайте, сколько могут зарабатывать арендаторы и выставляйте адекватную цену, а не действуйте по принципу «вам же разрешили работать, поэтому платите полную цену», — пишет Леонид Остальцов на своей страничке в социальных сетях.

По его словам, в сложившейся ситуации люди думают уже не столько о заработке, сколько о том, как выжить в новых реалиях. Он, в частности, упомянул, что некоторым предпринимателям удалось договорится о снижении арендной платы во время карантина. Но с ослаблением ограничений проблемы предпринимателей не решились — людям нужно думать о соблюдении санитарных мер, закупке одноразовой посуды, о доставке к месту работы сотрудников, у которых нет авто — проезд в общественном транспорте для людей без спецпропусков никто не возобновлял…

«Тупые и жадные человеки, от того, что вы „выжмете“ все из своих партнеров, богаче вы не станете, а вот выражение „карма — с… ка“ почувствуете по полной», — добавляет Остальцов.

Под этим постом Леонида Остальцова интернет-пользователи оставили немало комментариев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Леонид Остальцов организовал бизнес в 2015 году и давал работу ветеранам АТО, возвращавшимся с фронта.

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Выставляйте адекватную цену: создатель Pizza Veterano взорвал сеть обращением к арендодателям

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