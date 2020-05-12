В Крыму новые жертвы коронавируса

Украина

В оккупированном Крыму за последние сутки зафиксированы две новых жертвы коронавируса. После того как двое пациентов умерли от COVID-19 в Севастополе летальные исходы зарегистрированы в городе Саки и Симферополе. Скончались местные жительницы 61 и 69 лет.

Старшая из пациенток лечилась в Симферополе. Кроме двусторонней пневмонии, у женщины диагностировали хронические недуги, которые усугубили течение болезни. После длительного пребывания в тяжелом состоянии женщина скончалась.

Младшая из пациенток поступила в больницу с циррозом печени. Когда медучреждение в Саках закрыли на обсервацию, находившихся там пациентов протестировали. Анализы женщины подтвердили COVID-19.

Напомним, в Крыму за последние сутки выявили семь новых заболевших. В том числе заболели двое медиков в больнице в Саках. Всего на полуострове подтвердили более 300 случаев коронавирусной инфекции. Есть заболевшие и на военных объектах страны-оккупанта.

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