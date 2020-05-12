Знаменитый экс-футболист «Динамо» стал главным тренером «Черноморца»

Спорт

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины 51-летний Сергей Ковалец назначен новым главным тренером одесского «Черноморца», занимающего в первой лиге 10-е место.

Во вторник, 12 мая, в 15:00 на клубной базе «Черноморца» в Совиньоне состоялось совещание, во время которого Сергей Иванович был представлен команде в качестве нового наставника, сообщает ua-football.com.

На этом посту бывший наставник «Львова», «Александрии», «Оболони-Бровар» и молодежной сборной Украины сменил Остапа Маркевича (сына Мирона Маркевича), покинувшего стан «моряков» в конце апреля.

Кстати, в 1990-х Сергей Ковалец сам играл за команду из Одессы, а в 2015—2018 годах цвета «Черноморца» защищал его сын Кирилл.

Отметим, что за годы тренерской карьеры Сергей Ковалец успел поработать и за рубежом, возглавляя литовский «Тракай» и словацкий «Татран».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший тренер «Карпат» Игорь Йовичевич возглавил загребское «Динамо».

Фото ffu.ua

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