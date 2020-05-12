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В Киеве на авто во время движения с высотки упала арматура: шокирующее видео с места ЧП
В Киеве в Голосеевском районе сильный ветер стал причиной ЧП. С верхнего этажа новостроя на улице Максимовича сорвался кусок металла — часть ограждения. Арматура упала на проезжавший внизу автомобиль.
Массивная деталь помяла крышу авто, повредила лобовое стекло и пробила капот. Водитель чудом не пострадал, а вот машина нуждается в серьезном ремонте.
Видео опубликовал «Киев Оперативный». На место ЧП вызвана полиция, ей предстоит выяснить, по чьей вине произошло обрушение.
Напомним, ранее из-за сильного ветра в Закарпатье были сорваны крыши домов и повалены деревья. А в Симферополе сорванная крыша с многоэтажки упала на припаркованные рядом автомобили.100
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