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Происшествия

В Киеве на авто во время движения с высотки упала арматура: шокирующее видео с места ЧП

18:53 12 мая 2020
дтп
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве в Голосеевском районе сильный ветер стал причиной ЧП. С верхнего этажа новостроя на улице Максимовича сорвался кусок металла — часть ограждения. Арматура упала на проезжавший внизу автомобиль.

Массивная деталь помяла крышу авто, повредила лобовое стекло и пробила капот. Водитель чудом не пострадал, а вот машина нуждается в серьезном ремонте.

Видео опубликовал «Киев Оперативный». На место ЧП вызвана полиция, ей предстоит выяснить, по чьей вине произошло обрушение.

Напомним, ранее из-за сильного ветра в Закарпатье были сорваны крыши домов и повалены деревья. А в Симферополе сорванная крыша с многоэтажки упала на припаркованные рядом автомобили.

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В Киеве на авто во время движения с высотки упала арматура: шокирующее видео с места ЧП

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