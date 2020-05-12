«Новая почта» передала больницам очередную партию оборудования и средств защиты

Украина

«Новая почта» продолжает вносить свою посильную лепту в противостояние с COVID-19, обеспечивая медиков всем необходимым для борьбы с коронавирусом. В первый день частичного снятия карантинных ограничений — 12 мая 2020 года — компания отправила врачам пяти украинских больниц крупные партии средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих веществ, медицинского инвентаря и оборудования. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По информации пресс-службы компании, Хотинская центральная районная больница получила 10 тыс. медицинских защитных масок, Долинская центральная районная больница — 2 тыс. комбинезонов, 2 тыс. респираторов, 5 тыс. одноразовых халатов, 7 тыс. масок и медицинских шапочек. Удовлетворена просьба врачей Черниговской городской больницы № 1. Для учреждения приобретены дефибриллятор, 6 передвижных облучателей бактерицидного типа, 5 пульсоксиметров, 20 бесконтактных термометров, 500 литров антисептика и 300 литров дезинфицирующих веществ, 1000 ПЦР-систем, 27 тысяч средств индивидуальной защиты (комбинезоны, маски, перчатки, респираторы). Более 7 тысяч единиц СИЗ отгружено Мирноградской центральной городской больнице. Также врачи получили 2 монитора пациента и один инфузомат. Еще одну партию помощи отправили Центру первичной медико-санитарной помощи Веснянского сельсовета Николаевского района. Черновицкие врачи получили 200 комбинезонов, 5500 респираторов, 11 тыс. масок, более 10 тыс. одноразовых халатов, 2 тыс. пробирок для забора проб, несколько сотен комплектов бахил и защитных очков.

«Девятого и двенадцатого мая наша компания передала очередные партии гуманитарной помощи. Мы безмерно благодарны врачам за их мужество, профессионализм, бесстрашие и самопожертвование в борьбе с невидимым врагом. Очень горды тем, что принятое в марте решение о выделении 25 млн грн для обеспечения наших медиков всем необходимым позволило предотвратить пиковые критические нагрузки на опорные больницы, спасти жизни и сохранить здоровье сотням тысяч наших соотечественников», — сказала сооснователь «Новой почты» Инна Поперешнюк.

Как сообщалось ранее, 15 марта 2020 года, руководство «Новой почты» приняло решение о выделении 25 млн грн на закупку медицинского оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений страны. Первые поставки гуманитарной помощи начались спустя три дня — 18 марта.

Компания принимает участие в муниципальной программе Киева и благотворительных бизнес-акциях, осуществляя бесплатную адресную доставку социально незащищенным слоям населения и людям, находящимся в зоне риска, продуктовых и медицинских наборов от крупнейших торговых сетей и КГГА.

В начале апреля 2020 года «Новая почта» откликнулась на просьбу президента Украины Владимира Зеленского. В течение всего 4 дней в 25 регионов Украины компания бесплатно доставила 120 тонн особо важных государственных медицинских грузов, установив рекорд по скорости и качеству оказанных логистических услуг. В этом же месяце в рамках программы «Гуманитарная почта Украины» компания отправила 4529 посылок общим весом 522,7 тонны. Социальный проект, возникший в 2014 году как ответ на российскую агрессию, направленный на покрытие потребностей нашей армии, получил новый толчок из-за пандемии COVID-19. Во время карантина к нему присоединились 19 волонтерских организаций, теперь количество участников — 135.

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