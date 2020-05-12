«Переживем!»: украинская группа выпустила мощный карантинный клип

Шоу-бизнес

Популярная украинская группа СКАЙ выпустила мощный карантинный клип «Переживем». Новая лирическая работа создана более чем из 130 видео. К съемкам клипа присоединились украинские популярные артисты, телеведущие и блогеры: Валерий Харчишин, Алексей Суханов, Соломия Витвицкая, Александр Педан. Все они, вместе с солистом группы Олегом Собчуком, поют: «Без онлайну тепер ніяк, я не можу інакше! Переживем…».



— Мы искренне благодарны всем за время и старания, — обратился к поклонникам Олег. — Пусть этот карантин никогда больше не повторится и просто останется как воспоминание и опыт, который мы с вами приобрели. Будьте здоровы! Берегите, уважайте и любите друг друга! А все остальное мы обязательно «Переживем»! До встречи на концертах, где мы все вместе споем эту песню! Без масок! Мы дико соскучились по вас!

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская телеведущая Леся Никитюк презентовала клип на карантинную песню «Stay at home». А украинский исполнитель и продюсер Потап написал новую песню «Карантин», которая имеет все шансы стать хитом.

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