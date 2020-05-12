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Накануне переговоров ТКГ Ермак провел переговоры с советником Путина: что известно
Перед очередным заседанием минской группы по Донбассу руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров «нормандской четверки». Кроме Украины, участниками Нормандского формата являются Россия, Франция, Германия.
Советникам «нормандской четверки» Ермак озвучил идею о том, что делегацию в Трехсторонней контактной группе нужно усилить. Как и предлагалось ранее, Украина введет в состав делегации вице-премьера по оккупированным территориям Алексея Резникова, заместителей министра, дополнительных нардепов.
Также делегацию Украина пополнит заместителем министра обороны (Александром Полищуком). Рассчитывают, что такой состав переговорной группы будет более подходящим для обсуждения прекращения огня на Донбассе.
Напомним, 13 мая на линии разграничения на Донбассе ждут вооруженных провокаций. Предполагается, что инспирированными «народными протестами» Россия попытается сорвать переговоры минской группы.
Фото president.gov.ua3
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