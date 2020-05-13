Падение усугубилось: в Кабмине рассказали о значительном сокращении ВВП страны

Украина

Помимо всплеска безработицы в Украине отмечено еще и сокращение в январе — марте 2020 года на 1,2% внутреннего валового продукта.

Об этом говорится в опубликованном 12 мая на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства обзоре экономической активности.

«Как и ожидалось, по итогам марта падение экономики усугубилось. Так, по итогам января — марта сокращение сводного индекса производства составило 3,8% (падение на 1,8% в январе — феврале)», — сказано в документе.

Также отмечается, что в марте отдельные подвиды производственной деятельности начали испытывать негативное влияние от распространение в мире COVID-19 (в частности, из-за логистических проблем и уменьшения спроса в мире на украинскую промышленную и сельскохозяйственную продукцию на фоне падения экономической активности) и внедрения карантинных мер по сдерживанию пандемии внутри страны.

«В комплексе с сочетанием сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущие периоды, сокращение объемов ВВП в январе — марте оценено несколько выше, чем прогнозировалось ранее, — 1,2% против прогнозируемых 0,9%», — отмечают с тревогой авторы отчета.

Как известно, по оценкам МВФ пандемия коронавируса спровоцировала самый масштабный со времен Великой депрессии экономический кризис.

Напомним, что по прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что некоторые нардепы уверены в том, что банкротства Украины в текущем году не будет — и все благодаря кредиту от МВФ, после получения которого инвесторы сами выстроятся в очередь к нам.

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