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Падение усугубилось: в Кабмине рассказали о значительном сокращении ВВП страны
Помимо всплеска безработицы в Украине отмечено еще и сокращение в январе — марте 2020 года на 1,2% внутреннего валового продукта.
Об этом говорится в опубликованном 12 мая на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства обзоре экономической активности.
«Как и ожидалось, по итогам марта падение экономики усугубилось. Так, по итогам января — марта сокращение сводного индекса производства составило 3,8% (падение на 1,8% в январе — феврале)», — сказано в документе.
Также отмечается, что в марте отдельные подвиды производственной деятельности начали испытывать негативное влияние от распространение в мире COVID-19 (в частности, из-за логистических проблем и уменьшения спроса в мире на украинскую промышленную и сельскохозяйственную продукцию на фоне падения экономической активности) и внедрения карантинных мер по сдерживанию пандемии внутри страны.
«В комплексе с сочетанием сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущие периоды, сокращение объемов ВВП в январе — марте оценено несколько выше, чем прогнозировалось ранее, — 1,2% против прогнозируемых 0,9%», — отмечают с тревогой авторы отчета.
Как известно, по оценкам МВФ пандемия коронавируса спровоцировала самый масштабный со времен Великой депрессии экономический кризис.
Напомним, что по прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.
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