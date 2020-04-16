Деньги

Банкротства Украины не будет, после кредита от МВФ инвесторы сами выстроятся в очередь, — нардеп Трухин

13 апреля Верховная Рада приняла закон об изменениях в Государственный бюджет на 2020 год. Согласно документу, доходная часть украинской казны уменьшится на без малого 120 миллиардов гривен, то есть на 11%, дефицит бюджета увеличится более чем в три раза — с 96,27 миллиарда гривен до 298,4 миллиарда, расходная часть вырастет на 82,39 миллиарда (64,67 миллиарда предназначены специальному фонду противодействия коронавирусу). Падение ВВП ожидается на уровне на 4,8% (номинальный ВВП составит 3,985 триллиона гривен). Инфляция на конец года (декабрь к декабрю) прогнозируется в размере 11,6% (ранее закладывали 5,6%). Уровень безработицы вырастет до 9,4%, а среднемесячная зарплата составит 10,7 тысяч. Ожидается снижение экспорта товаров и услуг и импорта. Дефицит торгового баланса — свыше восьми миллиардов долларов. СМИ тут же запестрили заголовками: «Бюджет есть, а денег нет», «Отдать долги и плакать», «Дыра в 300 миллиардов», а эксперты начали пугать надвигающимся коллапсом экономики. Однако заместитель председателя бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от партии «Слуга народа» Александр Трухин настроен весьма оптимистично, поскольку, по его словам, власть действует профессионально и своевременно реагирует на вызовы.

«Экономический кризис не может не сказаться на украинской экономике. Но мы к этому готовы»

— Александр, парламент принял ряд изменений в Государственный бюджет Украины. Львиная доля расходов сокращена, хотя ни образование, ни культура, ни наука, ни прочие сферы никогда особо не роскошествовали. Теперь же секвестр бюджета нанес по ним колоссальный удар.

- Секвестр означает полную остановку всех выплат, кроме защищенных статей. В нашем же случае это не секвестр, а пересмотр бюджета.

Постулат первый. Идеальных бюджетов не бывает, это знает любой экономист.

Постулат второй. Бюджеты всегда пересматривают в течение года. Иногда это бывает один раз в год, иногда два — все зависит от ситуации. А она у нас очень непростая.

В чем ее сложность? Согласно прогнозам Международного валютного фонда, падение мировой экономики составит три процента, причем с начала года уже зафиксировано падение мирового промышленного производства на десять процентов.

Поскольку самая большая экономика мира (Китай) на четыре месяца выпала из глобального экономического пространства, это не может не сказаться на стоимости сырья, объемах экспорта и т. д. К тому же человечество никогда не сталкивалось с всемирной пандемией такого масштаба, нанесшей колоссальный удар по экономикам всех стран. Мир находится на пороге большой рецессии. Естественно, Украина ощущает отголоски всех этих процессов.

Поэтому сегодня мы находимся в большой зоне неопределенности. Каждая страна разработала свой комплекс мер с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Антикризисный штаб, который возглавляет президент, изучил опыт всех стран, столкнувшихся с эпидемией до нас, и тоже разработал комплекс мер. Это защита медиков, упрощение ввоза медикаментов, выделение средств для государственных программ по оперативному реагированию на возможные ЧП, меры по защите малого и среднего бизнеса и еще масса всего. Для реализации этого пакета потребовалось внести изменения в бюджет и принять отдельные законопроекты.

Еще раз повторю. Это не секвестр. Финансируются все программы, все защищенные статьи — зарплаты бюджетников, субсидии, пенсии, текущее строительство и прочее. Причем пенсионеры, у кого размер пенсии меньше пяти тысяч, получат дополнительно тысячу гривен, а все, кто старше 80 лет, плюс еще 500 гривен.

— Это единовременная помощь?

— Пока да. Но если президент и правительство будут видеть, что старикам необходимо помочь еще, сделают очередные шаги.

— Но эти деньги нужно было найти. Чем пожертвовали?

— Ничем. Просто пересмотрели баланс бюджета и макропрогноз. Говоря простым языком, чуть-чуть, незначительно сократили расходы, которые не касаются социальных выплат, затрат на оборону и медицину (медикам, работающим с коронавирусными пациентами, будет 300-процентная надбавка зарплаты). Дополнительным ресурсом стали существенные дивиденды от НАК «Нафтогаза» (26 миллиардов гривен) и дивиденды от Нацбанка (два миллиарда гривен).

— Слышу много возмущений из-за урезания местных бюджетов.

— Местные бюджеты не урезаются, нет принудительного изъятия, нет каких-то особых подходов. Более того, Рада проголосовала за то, чтобы в этом году в виде исключения местным органам самоуправления оставили почти 14 процентов акцизного налога на топливо (раньше в дорожный фонд поступало сто процентов), а это 7,7 миллиарда гривен.

А Донецкая и Луганская области, например, получили возможность оставить 80 процентов экологического налога. Суммарно это около 305 миллионов гривен.

— Я вас слушаю, прямо какая-то идиллия получается.

— Безусловно, экономический кризис не может не сказаться на украинской экономике. Но мы к этому готовы — действуем очень профессионально и своевременно реагируем на вызовы. Поэтому не вижу каких-либо опасностей типа банкротства страны.

«После Пасхи, если не случится вспышка эпидемии, мы плавно начнем запускать экономику»

— Возвращаюсь к урезанию расходов. Почему затраты на силовиков остались прежними?

— Статьи, связанные с национальной безопасностью и обороной, являются защищенными. Я не понимаю, как мы можем урезать зарплату военным или сократить затраты на оборонный комплекс, когда у нас на востоке конфликт, в котором продолжают гибнуть люди. Наверное, это неразумно.

Как урезать финансирование ГСЧС? Вы же видели, как полыхал пожар в Чернобыльской зоне. Мы могли бы столкнуться с очень серьезной опасностью. Но пожарные справились со сложной задачей, честь им и хвала. Урезать им зарплату?

— Им — нет. Но у нас почему-то МВД в привилегированном положении.

— Если эпидемия перейдет в критическую фазу, ответственность за порядок ложится на плечи МВД. Полиция будет обеспечивать комендантский час, дежурить на блокпостах, измерять температуру гражданам при въезде-выезде, оберегать жилье и другие объекты от мародеров, если придется делать обсервацию отдельных территорий.

— Государственный долг Украины увеличится, дефицит бюджета тоже. Эксперты говорят, что будет включен печатный станок, а тогда нас ждет галопирующая инфляция.

- Возьмем для примера простое домохозяйство. Рачительные хозяева не станут тратить больше, чем зарабатывают, они очень редко берут долги или кредиты, поскольку их нужно отдавать.

Однако развитие экономики требует финансовых вливаний. Это могут быть кредиты, внутренние займы, донорская помощь международных финансовых партнеров. Не вижу в этом ничего плохого, поскольку в сложившейся ситуации нам действительно необходимо покрыть определенный дефицит платежного баланса. У нас дефицит ВВП чуть меньше восьми процентов. Сегодня во многих странах такие показатели — норма.

Уровень дефицита ВВП одобрили и наши международные партнеры. Более того, они похвалили за профессионализм министра финансов, правительство и президента. У нас все в рамках нормативов, экономика стабильна, нет какой-то критической ситуации, когда бесконтрольно наращивается долг.

— Вы говорите, что экономика стабильна. Но ведь все, по сути, остановлено?

- Процитирую классика: «Не читайте советских газет перед обедом».

Думаю, что после Пасхи, если не случится вспышка эпидемии, мы плавно начнем запускать экономику. Скажу, что сегодня она переживает временную остановку очень уверенно. Могли случиться гораздо худшие сценарии. Но вы видите, что курс гривны стабилен, не остановлена работа банков, нет перебоев с продуктами, поставками топлива и прочего, нет задержек с выплатами пенсий и зарплат бюджетникам, парламент трудится в штатном режиме, президент ходит на работу, а не скрывается где-то в бункере от коронавируса. То есть мы профессионально и своевременно реагируем на все вызовы. Поэтому огромная просьба не нагнетать панику.

«Все возможные сценарии проработаны, поэтому мы точно не будем застигнуты врасплох мировым кризисом»

— Предусмотрен ли какой-то вариант Б на случай непредвиденного развития событий, когда, не дай Бог, все понесется в тартарары со страшной скоростью и тогда придется лихорадочно искать решения?

- Еще раз успокою украинцев. Ситуация под контролем: экономика стабильна, мы понимаем, чего ожидать, как правильно перенаправить средства, кому оказать точечную секторальную поддержку. Все возможные сценарии проработаны, поэтому мы точно не будем застигнуты врасплох мировым кризисом.

— На последнем шоу Шустера премьер-министр Шмыгаль пообещал создать 500 тысяч новых рабочих мест. Извините, слабо верится в такие посулы.

- Это на самом деле правда. Может, мы с вами эти рабочие места не видим, но они есть.

Объясню, где они будут созданы. Президент вместе с правительством инициировали проект «Большая стройка». В этом году будет отремонтировано рекордное количество дорог. Базовый дорожный фонд предусматривал 32 миллиарда гривен (это тоже рекордная сумма) для создания нового дорожного полотна или ремонта старого. Но Зеленский вместе с Кабмином смогли организовать дополнительное финансирование — 19,3 миллиарда гривен. Сегодня идет разговор о еще 35 миллиардах. Это беспрецедентные объемы.

Есть расчеты, что совокупное количество людей, вовлеченных напрямую в дорожное строительство и в смежные области (поставщики материалов, перевозчики, работники карьеров, то есть огромная инфраструктура), составит около ста тысяч человек.

Еще мы не сбавляем темпы реализации программы «Новая украинская школа», которая финансируется из разных источников, в том числе из государственного фонда регионального развития. Это ответ оппонентам, утверждающим, что урезаны затраты на образование. Намечено возведение более ста новых школ, ста садиков, ста стадионов и окончание строительства других инфраструктурных проектов. В этом сегменте будет задействовано до 50 тысяч человек.

Наверное, Шмыгаль учитывал еще какие-то проекты, которые уже запущены либо ждут очереди. Поэтому я вполне уверен, что цифра, которую он назвал, абсолютно реальная.

— Экономисты говорят, что без помощи МВФ Украина не выстоит. Но там не спешат принимать решение о кредите, поскольку мы должны выполнить их условия.

— МВФ — надежный и прогнозируемый партнер. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы получить помощь. Сегодня выполнено 99 процентов условий, которые нам выставили. МВФ нас никогда не подводил и мы никогда не подводили МВФ, поэтому с огромной долей вероятности можно говорить, что мы получим эти деньги.

К тому же у нас, кроме МВФ, есть много международных партнеров, ожидаем подтверждения возможного финансирования и от них. Еще планируем мобилизовать деньги на внутреннем рынке и взять займы на внешнем рынке.

Почему все так много говорят именно об МВФ? Потому что это ключевой партнер Украины. А это означает, что мы надежный заемщик, что будем брать кредиты по самым дешевым и низким процентным ставкам (МВФ предлагает не больше трех процентов, это довольно низкая процентная ставка, согласитесь).

МВФ не единственная организация, с которой мы сотрудничаем. После получения кредита МВФ остальные партнеры будут сами выстраиваться в очередь и предлагать нам деньги под очень низкие процентные ставки. МВФ для них — лакмусовая бумага.

— Когда будет принят так называемый «антиколомойский закон»?

- Я очень плохо отношусь к фольклорному жанру, когда серьезным документам пытаются присвоить какие-то нарицательные имена. Считаю, что законопроект непростой, он содержит много спорных позиций. Одни мои коллеги его поддерживают, другие не поддерживают, третьи сомневаются в его необходимости и консультируются со специалистами.

Для меня как для парламентария есть два ключевых момента. Первый. Рада обязана соблюдать все конституционные нормы. Это даже не обсуждается.

Второй. Законы должны служить интересам украинцев, сохранять баланс системы, не разрушая ее. Принимая какие-то решения, мы в первую очередь должны думать о людях, которые нас избрали. Любой законопроект, отвечающий этим критериям, будет принят. Большинство моих коллег придерживается точно таких же взглядов.

— Вы лично против принятия такого закона?

— Почему против? Я не против и не за. Я за народ, государство и президента.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Украину накрывает идеальный шторм, когда все негативные факторы сложились в мощную засасывающую вниз воронку.



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