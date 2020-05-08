Украина

В Украине ожидается всплеск безработицы: когда это произойдет

Введенный в Украине карантин в связи с распространением коронавируса повлияет на уровень безработицы. Во втором квартале текущего года он составит около 12 процентов, говорится в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины за апрель. Подробно об этом в материале «ФАКТОВ».

Нацбанк сделал такое предположение на основании прогноза спада реального ВВП во втором квартале и результатах соцопросов о количестве ранее работающих людей, но потерявших место в результате введения карантина.

По данным Государственной службы занятости, количество официально зарегистрированных безработных в Украине на 4 мая составляет 456 тысяч 800 человек, что на 48% больше, чем на эту же дату прошлого года (308 тысяч 300).

С начала действия карантина статус безработного получили почти 156 тысяч украинцев.

Напомним, с 18 апреля в Украине увеличен минимальный размер социальной помощи по безработице до 1000 гривен. Оформить пособие по безработице теперь можно онлайн с помощью приложения «Дія».

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