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В Украине ожидается всплеск безработицы: когда это произойдет
Введенный в Украине карантин в связи с распространением коронавируса повлияет на уровень безработицы. Во втором квартале текущего года он составит около 12 процентов, говорится в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины за апрель. Подробно об этом в материале «ФАКТОВ».
Нацбанк сделал такое предположение на основании прогноза спада реального ВВП во втором квартале и результатах соцопросов о количестве ранее работающих людей, но потерявших место в результате введения карантина.
По данным Государственной службы занятости, количество официально зарегистрированных безработных в Украине на 4 мая составляет 456 тысяч 800 человек, что на 48% больше, чем на эту же дату прошлого года (308 тысяч 300).
С начала действия карантина статус безработного получили почти 156 тысяч украинцев.
Напомним, с 18 апреля в Украине увеличен минимальный размер социальной помощи по безработице до 1000 гривен. Оформить пособие по безработице теперь можно онлайн с помощью приложения «Дія».197
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