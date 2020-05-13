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«Идем домой»: коту не понравилось гулять на улице после карантина (видео)
Несмотря на то, что коты бывают не только милыми пушистиками, но и отважными бойцами, не каждый из них решается отстаивать свои права в том случае, если нарушителем их является хозяин или хозяйка.
В то же время, как показывает опыт, котейки до последнего пытаются отстаивать свои привычки и убеждения — в надежде на то, что владелец внимет их вопящим доводам.
Пример такого отчаянного противостояния недавно опубликовало издание Ридус.
В ролике показано, как некоего выведенного на прогулку котика шокировали странные люди в масках и непонятные звуки на улице — ведь он за месяц самоизоляции, очевидно, привык к домашнему уюту и тишине.
Кроме того, птицы, за которыми котик обычно наблюдал через окно, оказались намного более странными и большими!
Видно, как кот отчаянно пытается убедить хозяйку отвести его домой, но она не внимает его доводам.
Животное было настолько убедительным, что зрители ролика встали на его защиту.
«Зачем она его вытащила? Не нужны котам прогулки, им и дома хорошо», «Она думала, что он будет рад улице, как песик? Нет, такого точно не случится», «Это ей после карантина хочется на улицу, а коту это совсем не нужно. Он домосед», — пишут они.
Не обошлось, конечно, и без тех, кто посмеялся над котиком: «Он прямо как мой маленький ребенок. Обнимает маму и просится на ручки, когда страшно», «Бедный трусливый малыш, так перепугался. Вряд ли он опять захочет выйти на улицу».
Но большинство пользователей, конечно, было на стороне кота, призывая хозяйку больше не делать таких экспериментов с пятнистым домоседом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что умный бродячий кот привел незнакомку в магазин, попросил купить ему еды и обзавелся постоянным домом.5
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