26.75 / 27.02 28.73 / 29.19
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Идем домой»: коту не понравилось гулять на улице после карантина (видео)

2:53 13 мая 2020
Кот на прогулке
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что коты бывают не только милыми пушистиками, но и отважными бойцами, не каждый из них решается отстаивать свои права в том случае, если нарушителем их является хозяин или хозяйка.

В то же время, как показывает опыт, котейки до последнего пытаются отстаивать свои привычки и убеждения — в надежде на то, что владелец внимет их вопящим доводам.

Пример такого отчаянного противостояния недавно опубликовало издание Ридус.

В ролике показано, как некоего выведенного на прогулку котика шокировали странные люди в масках и непонятные звуки на улице — ведь он за месяц самоизоляции, очевидно, привык к домашнему уюту и тишине.

Кроме того, птицы, за которыми котик обычно наблюдал через окно, оказались намного более странными и большими!

Видно, как кот отчаянно пытается убедить хозяйку отвести его домой, но она не внимает его доводам.

Животное было настолько убедительным, что зрители ролика встали на его защиту.

«Зачем она его вытащила? Не нужны котам прогулки, им и дома хорошо», «Она думала, что он будет рад улице, как песик? Нет, такого точно не случится», «Это ей после карантина хочется на улицу, а коту это совсем не нужно. Он домосед», — пишут они.

Не обошлось, конечно, и без тех, кто посмеялся над котиком: «Он прямо как мой маленький ребенок. Обнимает маму и просится на ручки, когда страшно», «Бедный трусливый малыш, так перепугался. Вряд ли он опять захочет выйти на улицу».

Но большинство пользователей, конечно, было на стороне кота, призывая хозяйку больше не делать таких экспериментов с пятнистым домоседом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что умный бродячий кот привел незнакомку в магазин, попросил купить ему еды и обзавелся постоянным домом.

5

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Охранник

Не трогает богатых: в Британии назвали профессии, представителей которых чаще поражает COVID-19

Татьяна Навка

«Совсем не чувствую запахи»: госпитализированная с COVID-19 жена Пескова Навка рассказала о тревожном симптоме

Танцующий миллионер и девушка

"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые в жизни станет папой

пункт пропуска

Россияне готовят подлую провокацию на Донбассе: в сети раскрыли сценарий

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер