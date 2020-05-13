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Мир

Ученые установили пользу картофеля для тела женщины (и мужчины)

3:55 13 мая 2020
Девушка ест картошку
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что не каждая хозяйка знает о том, как правильно готовить и подавать на стол картофель, его польза для тела человека и, в частности, молодых женщин, намного больше, чем считалось ранее благодаря содержанию особого белка.

Это доказали ученые из Канады, пишет Potato business со ссылкой на публикацию в журнале Nutrients.

Информационный ресурс сообщает, что исследователи из Университета Мак-Мастера пришли к выводу, что картофель способен поддерживать работу мышц не хуже животного белка.

В ходе проводившихся экспериментов они разделили 24 молодых здоровых женщин возрастом от 18 до 24 лет на две группы (участницы подбирались случайным образом).

Одна группа в течение 14 дней получала дополнительно два раза в сутки по 25 граммов изолята картофельного белка в виде пудинга, другая его не получала. До начала эксперимента питание участниц было нормальным, они не испытывали дефицита белка.

Испытание показало: у добровольцев, дополнительно употреблявших картофельный белок, мышечная ткань стала активно производить миофибриллярные белки, улучившие функцию скелетных мышц.

Считалось, что только животный белок может хорошо укреплять мышечную массу, растительный ему значительно уступает. Однако, заявили исследователи, полученные данные говорят, что белок, содержащийся в картофеле, полезен для мышц тела не менее животного.

«Картофель оказался полезнее, чем мы думали. Корнеплод содержит, помимо крахмала, высококачественный растительный белок, позволяющий поддерживать работу мышц», — высказались авторы работы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глобальное потепление может привести в ближайшие 30 лет к резкому сокращению урожая картофеля, а также ряда других овощей и фруктов или даже полному исчезновению этих продуктов из меню человека. Поэтому нужно не упускать возможности эффективно использовать этот продукт сейчас.

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