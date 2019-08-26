- 15:13 В "Слуге народа" определились с союзниками в Раде
- 15:12 Цена вопроса — 32 миллиарда долларов: Индонезия решилась на перенос столицы
- 15:02 «Собирал свою жену по кусочкам»: подробности смертельного ДТП в Одесской области с участием экс-депутата
- 14:50 В воинской части под Одессой застрелили морпеха: что об этом известно
- 14:37 Подавать холодным и без масла: Супрун рассказала, как правильно есть картофель
- 14:30 Топор, венок и гроб: под Харьковом неизвестные объявили войну активисту
- 14:01 Анджелина Джоли появилась в гламурном черном на сцене и в свободном белом — на шоппинге с детьми
- 13:21 Близнецам выпадет счастливый шанс, а Раков ждет успех на работе: гороскоп на неделю
- 13:19 Смертельная погоня: на популярном курорте в Карпатах два человека погибли в ДТП, пытаясь догнать хулигана
- 13:15 Сеть возмутил сторонник "русского мира", напавший на активистов в центре Киева
- 12:50 Любовь с первого взгляда: девушка вышла замуж за шамана старше ее на 56 лет
- 12:49 "Хочу — в Сан-Тропе, хочу — в Пески": Богдан резко ответил критикам его отдыха во Франции
Подавать холодным и без масла: Супрун рассказала, как правильно есть картофель
В сезон уборки картофеля и.о. минстра здравоохранения Уляна Супрун предложила полезные рецепты приготовления популярного корнеплода. Несмотря на свою калорийность, картофель достоин того, чтобы остаться в рационе, но готовить блюда с «вторым хлебом» нужно правильно, с учетом последних медицинских рекомендаций.
«Идеальное блюдо из картофеля должно быть нежирным, холодным, приготовленным в кожуре и дополненным овощами. Ужас, скажете вы. Но именно так вы убережетесь от переедания и лишних жиров, не съедите образовавшиеся из масла альдегиды, сохраните под кожурой витамины и минералы, и переведете крахмал в нужную, резистентную, форму», — отмечает Супрун.
Чтобы сохранить витамин С и калий в картофеле, его лучше всего запекать, отваривать в кожуре, готовить на пару или в микроволновке. Есть и компромиссный рецепт для любителей корочки на картофеле: отварной картофель порезать, быстро обжарить со специями и чесноком и употреблять в пищу. Пюре лучше делать не на молоке или сливках, а на воде, в которой картофель варился.
К бесполезным блюдам относятся драники и жареный картофель: в готовом блюде слишком много масла. «Если для драников на оливковом масле могут быть периодические праздничные дни, то для картофеля фри или „рыбы с чипсами“ нет никаких оправданий», — добавила Супрун.
Напомним, ранее Супрун посоветовала, как правильно и вкусно приготовить шашлык. А врачи дали рекомендации, какие блюда стоит включить в рацион в жаркую погоду.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..