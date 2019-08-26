Подавать холодным и без масла: Супрун рассказала, как правильно есть картофель

Здоровье и медицина

В сезон уборки картофеля и.о. минстра здравоохранения Уляна Супрун предложила полезные рецепты приготовления популярного корнеплода. Несмотря на свою калорийность, картофель достоин того, чтобы остаться в рационе, но готовить блюда с «вторым хлебом» нужно правильно, с учетом последних медицинских рекомендаций.

«Идеальное блюдо из картофеля должно быть нежирным, холодным, приготовленным в кожуре и дополненным овощами. Ужас, скажете вы. Но именно так вы убережетесь от переедания и лишних жиров, не съедите образовавшиеся из масла альдегиды, сохраните под кожурой витамины и минералы, и переведете крахмал в нужную, резистентную, форму», — отмечает Супрун.

Чтобы сохранить витамин С и калий в картофеле, его лучше всего запекать, отваривать в кожуре, готовить на пару или в микроволновке. Есть и компромиссный рецепт для любителей корочки на картофеле: отварной картофель порезать, быстро обжарить со специями и чесноком и употреблять в пищу. Пюре лучше делать не на молоке или сливках, а на воде, в которой картофель варился.

К бесполезным блюдам относятся драники и жареный картофель: в готовом блюде слишком много масла. «Если для драников на оливковом масле могут быть периодические праздничные дни, то для картофеля фри или „рыбы с чипсами“ нет никаких оправданий», — добавила Супрун.

Напомним, ранее Супрун посоветовала, как правильно и вкусно приготовить шашлык. А врачи дали рекомендации, какие блюда стоит включить в рацион в жаркую погоду.

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