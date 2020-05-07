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Украина

"Стратегическое партнерство": Турция помогла эвакуировать из Аргентины девятерых украинцев

6:20 7 мая 2020 53
Украинцы в Турции
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи с тем, что в списке аэропортов, из которых осуществляется эвакуация украинцев в связи с пандемией коронавируса, нет Буэнос-Айреса, дипломатические ведомства нашей страны вынуждены обращаться за помощью к коллегам из других стран.

Так, благодаря содействию турецкой стороны из Аргентины удалось эвакуировать 9 украинцев, которые не могли самостоятельно вернуться домой из-за закрытия авиационных путей.

Об этом сообщил в своем Facebook посол Украины в Турции Андрей Сибига.

По его словам, именно турецкая сторона согласилась помочь эвакуировать украинских граждан. При этом шесть стран, которые направили самолеты в Аргентину за своими гражданами, отказались взять на борт украинцев.

«Я это называю настоящее стратегическое партнерство в действии, как и во многих других важных вопросах двусторонней повестки дня. Как результат, наши посольства в Аргентине подготовили и согласовали список 9 украинцев, которые сегодня утром вылетели в Турцию», — добавил посол.

Также он добавил, что самолет направили в Стамбул. Оттуда генконсульство Украины организует дальнейший транзит граждан через Минск.

«Усилиями посольства, генерального консульства Украины в Стамбуле, консульства в Анталии уже обеспечено возвращение более 3 тысяч граждан Украины как из Турции, так и из других стран мира… Кроме того, мы регулярно еженедельно возвращаем украинцев сохранившимся паромным сообщением Карасу-Ильичевск», — резюмировал Андрей Сибига.

Напомним, 6 мая около 100 украинцев вернулись из Германии эвакуационными рейсами. Ни у одного из прибывших повышенной температуры не зафиксировали. Все пассажиры обязались находиться на самоизоляции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из Турции украинцы возвращаются не только самолетами, но и по морю; при этом не обходится без различного рода «сюрпризов».

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