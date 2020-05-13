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Общество и люди

Майский мороз: в Карпатах установлен температурный рекорд

10:19 13 мая 2020
Карпаты
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Резкое ухудшение погоды в Европе и Украине принесло серьезное похолодание в ряд регионов страны — в Закарпатье был установлен новый температурный рекорд — 7,7 градусов мороза.

Как пишут «Новини Закарпаття», такой была температура прошлой ночью в Межгорском районе. Сообщается, что более, чем за 120 лет наблюдений. Самым холодным ранее был 1978 год, когда температура падала до 4,4 градуса мороза, а теплым — 1975 год с 35-градусной жарой.

Утром в среду, 13 мая, на горе Поп Иван Черногорский было солнечно и морозно — температура падала до -6 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото с майским снегом, который выпал в соседних Польше и Беларуси.

Фото со странички Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсетях.

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Майский мороз: в Карпатах установлен температурный рекорд

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