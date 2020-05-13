Заболевший коронавирусом мужчина явился на работу: подробности ЧП

Украина

Житель города Староконстантинов Хмельницкой области, заразившись коронавирусом, не придумал ничего лучше, как прийти на работу. При этом мужчина знал о своем диагнозе — COVID-19 был подтвержден достаточно точным методом ПЦР-диагностики. Более того, на производство больной пришел с повышенной температурой.

О ЧП рассказал городской голова Староконстантинова Николай Мельничук. По его словам, жена мужчины лежит в тяжелом состоянии с коронавирусом в инфекционной больнице в Хмельницком, а муж вместо соблюдения самоизоляции решил поработать.

«У мужчины был выявлен коронавирус. Мужчина несознательно (или сознательно) нарушил карантин. Имея температуру, пребывая на больничном, пошел на производство. Подверг риску своих коллег на предприятии», — заявил мэр.

На предприятии, где появился заболевший мужчина, пришлось провести дезинфекцию. Также, чтобы выявить контактных лиц, взяты пробы у сотрудников. В дальнейшем всю компанию пришлось закрыть на карантин, а сотрудников отправить на самоизоляцию.

Напомним, в Хмельницкой области по последним данным 196 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе у троих жителей подтвержден диагноз COVID-19, еще у двоих подозревают заражение, 51 человек находится на самоизоляции из-за возможных контактов с больными.

742

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter