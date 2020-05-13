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Украина

Степанов назвал возможные даты дальнейшего ослабления карантина

11:36 13 мая 2020
карантин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Министерство здравоохранения предложило план-график ослабления карантина. Ряд действующих ограничений будут сняты 22 мая, следующая важная дата — 1 июня. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

По словам министра, между датами выдерживается десятидневный интервал. «У нас есть четкий алгоритм по полному снятию карантина. Прогнозируемые контрольные даты: 22 мая, затем 1 июня, 11 июня и так далее», — заявил министр.

Карантин будет ослабляться, когда в Минздраве решат, что эпидемситуация благоприятная. Пока же за последние сутки зафиксировано 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Пока в правительстве не решили, когда можно будет возобновить нормальную работу транспорта и открыть детские сады. «ФАКТЫ» публикуют полный список снятых и остающихся в силе ограничений.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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