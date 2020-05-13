- 13:22 Принятие "антиколомойского" закона: как голосовали нардепы
- 13:19 Смертельно опасные ИВЛ производства РФ запретили использовать даже в России
- 13:13 Рада окончательно приняла "антиколомойский" закон
- 13:08 Глава Одесской ОГА приказал нацгвардейцам выгнать журналистов из своего кабинета: в сеть попало резонансное видео
- 13:05 Воспитательница заставляла детей драться между собой ради видео для Instagram: детали шокирующей истории
- 13:02 Мастер на все руки: капитан «Реала» показал свои музыкальные таланты
- 12:57 Зеленский приехал в Раду и обратился к нардепам с просьбой
- 12:57 Ехал по тротуару: в Киеве автохам попал на видео
- 12:53 В США трое детей остались круглыми сиротами после смерти родителей от коронавируса
- 12:48 Потап: «С Настей мы давно живем как семья, в этом году на день рождения подарили друг другу самое важное»
- 12:43 Маленьких основателей Киева одели в защитные костюмы медиков
- 12:35 Кличко требует от Кабмина восстановить работу метро с 25 мая
«Стал меня насиловать»: украинская супермодель раскрыла жуткие подробности семейной жизни
Знаменитая украинская супермодель Снежана Онопка, которая недавно рассказала, что муж ее бил, поделилась новыми жуткими подробностями семейной жизни.
О том, что ей пришлось пережить в браке с бизнесменом Николаем Щуром, Снежана рассказала в интервью сайту СтарХит.
Читайте также: Рост числа случаев домашнего насилия во время карантина: что делать жертвам тиранов
«Год назад муж вышел из тюрьмы — сидел за мошенничество. С тех пор у него началась полнейшая деградация. До этого он бил меня на протяжении девяти лет. Когда мы поженились, я переехала к нему. С этого момента начались побои. Человек бил, после чего становился на колени, рыдал, просил прощения. Я прощала. Бывало такое, что я приходила в себя только через три дня после битья. Сейчас Коля делает все, чтобы отобрать у меня имущество: недвижимость, машины — проводит незаконные сделки без моего на то разрешения», — поделилась Онопка.
Она рассказала, что муж бил и тещу. «Как-то он свалил ее на пол, стал бить ногами. Потом распорядился, чтобы маму отвезли в больницу и наказал ей ничего не рассказывать, угрожал. Я пыталась сбежать, но дома у нас повсюду была охрана. Меня ловили в носках зимой и приводили назад. Коля все время угрожал тем, что у меня никогда не будет семьи, если я уйду. Это все чистая правда», — отметила Снежана.
По словам модели, муж сейчас пытается вернуть ее, но она не поддается. Все эти годы Снежана не обращалась к правоохранителям и молчала, а сейчас решила разорвать этот круг, ведь все только усугубляется. «Сейчас решила предать все огласке, потому что человек, будучи в неадекватном состоянии, стал меня насиловать», — призналась Снежана.
Отметим, что после этого интервью многие поддержали Снежану в соцсетях, но появились и хейтеры, которые не считают насилие в семье преступлением.
Напомним, что ранее в сети разгорелся настоящий скандал из-за слов Регины Тодоренко о жертвах домашнего насилия. Телеведущей пришлось долго извиняться за неосторожное высказывание. Она даже сняла фильм, чтобы помочь жертвам домашнего насилия.883
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...