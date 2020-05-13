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Шоу-бизнес

«Стал меня насиловать»: украинская супермодель раскрыла жуткие подробности семейной жизни

12:17 13 мая 2020
Онопка
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Знаменитая украинская супермодель Снежана Онопка, которая недавно рассказала, что муж ее бил, поделилась новыми жуткими подробностями семейной жизни.

О том, что ей пришлось пережить в браке с бизнесменом Николаем Щуром, Снежана рассказала в интервью сайту СтарХит.

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«Год назад муж вышел из тюрьмы — сидел за мошенничество. С тех пор у него началась полнейшая деградация. До этого он бил меня на протяжении девяти лет. Когда мы поженились, я переехала к нему. С этого момента начались побои. Человек бил, после чего становился на колени, рыдал, просил прощения. Я прощала. Бывало такое, что я приходила в себя только через три дня после битья. Сейчас Коля делает все, чтобы отобрать у меня имущество: недвижимость, машины — проводит незаконные сделки без моего на то разрешения», — поделилась Онопка.

Онопка и Щур

Она рассказала, что муж бил и тещу. «Как-то он свалил ее на пол, стал бить ногами. Потом распорядился, чтобы маму отвезли в больницу и наказал ей ничего не рассказывать, угрожал. Я пыталась сбежать, но дома у нас повсюду была охрана. Меня ловили в носках зимой и приводили назад. Коля все время угрожал тем, что у меня никогда не будет семьи, если я уйду. Это все чистая правда», — отметила Снежана.

По словам модели, муж сейчас пытается вернуть ее, но она не поддается. Все эти годы Снежана не обращалась к правоохранителям и молчала, а сейчас решила разорвать этот круг, ведь все только усугубляется. «Сейчас решила предать все огласке, потому что человек, будучи в неадекватном состоянии, стал меня насиловать», — призналась Снежана.

онопко

Отметим, что после этого интервью многие поддержали Снежану в соцсетях, но появились и хейтеры, которые не считают насилие в семье преступлением.

Онопко

Напомним, что ранее в сети разгорелся настоящий скандал из-за слов Регины Тодоренко о жертвах домашнего насилия. Телеведущей пришлось долго извиняться за неосторожное высказывание. Она даже сняла фильм, чтобы помочь жертвам домашнего насилия.

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