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"Работа над ошибками": Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии
Через неделю после скандала, связанного с высказываниями о домашнем насилии, телеведущая и блогер Регина Тодоренко записала видео для поклонников, в котором объявила, что сняла фильм, посвященный тем, кто подвергался насилию в семье.
На своей странице в Instagram Тодоренко рассказала, что всю неделю общалась с экспертами в области домашнего насилия, в том числе юристами, психологами и представителями благотворительных фондов, помогающих женщинам.
Результатом бесед стал фильм, который, по мнению телеведущей, избавит от предрассудков в этом вопросе и расскажет, что делать женщинам, столкнувшимся с домашним насилием.
Полная версия доступна на YouTube-канале телеведущей, насчитывающем более 1 миллиона подписчиков. В настоящее время фильм посмотрели почти 500 тысяч человек, из них 52 тысячи людей поддержали действия Тодоренко.
«Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря», — резюмировала жена Влада Топалова, добавив, что все средства от монетизации ролика она отправит в профильные фонды.
Напомним, что скандал с Тодоренко начался после ее интервью Peopletalk на YouTube. Ведущая посчитала, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. Позднее Тодоренко трижды извинилась за свои слова, отметив, что выступает против любых форм насилия. Несмотря на это, журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года». Кроме того, сотрудничество с телеведущей решили приостановить компания PepsiCo и бренд Pampers.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на защиту Регины Тодоренко встали многие друзья и коллеги телеведущей. Не сдержался и доктор Евгений Комаровский, высказавшись в своем Telеgram-канале. Он заявил, что сам неоднократно становился объектом травли в сети, но научился не обращать внимание на ботов и диванных экспертов.
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