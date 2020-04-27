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Шоу-бизнес

В сети нашли виновного в скандале с Региной Тодоренко

19:50 27 апреля 2020 507
Регина Тодоренко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пользователи соцсети Instagram обвинили музыканта Владислава Топалова в скандале, в который попала его жена Регина Тодоренко, оправдывая домашнее насилие.

После того, как Регину начали критиковать в сети, Влад в комментариях материл хейтеров жены. Позже комментарии Топалов удалил и предложил всем, кто хочет обвинять Тодоренко, обращаться к нему.
Топалов

«Оставьте хрупкую девочку в покое. Она достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки. Всё время забываю, что все тут Святые», — обратился он к критикам жены.

Регина Тодоренко скандал

Регина Тодоренко скандал

Регина Тодоренко скандал

Регина Тодоренко скандал

Регина Тодоренко скандал

Регина Тодоренко скандал

Регина Тодоренко скандал

Регина Тодоренко скандал

«А что ты сделал чтоб твою семью не оскорбляли?», «Топалов так и не понял: вчера он топил Тодоренко по полной: все делали скрины его комментариев, где посылал н** всех, потом его лайки и перепосты своего друга/брата про недот***х баб, Тодоренко это все лайкает. … все потерто. Но инет такая штука: в поисковике все осталось… Топалов просто не то, что не подал жене руку, — он ее просто добил», — пишут комментаторы.

Они также напоминают Топалову, что он повторял слова Тодоренко, а боится разделить ответственность, подчеркивая, что это «жена оступилась». Топалова обвиняют в том, что он живет за счет жены, а сейчас боится остаться без денег.

Отметим, что после скандального интервью о насилии с Тодоренко связался журнал Glamour, чтобы дать телеведущей шанс оправдаться, но она усугубила скандал.

Позже многие звезды выступили с критикой Тодоренко, а некоторые принялись ее защищать.

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