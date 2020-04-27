В сети нашли виновного в скандале с Региной Тодоренко

Шоу-бизнес

Пользователи соцсети Instagram обвинили музыканта Владислава Топалова в скандале, в который попала его жена Регина Тодоренко, оправдывая домашнее насилие.

После того, как Регину начали критиковать в сети, Влад в комментариях материл хейтеров жены. Позже комментарии Топалов удалил и предложил всем, кто хочет обвинять Тодоренко, обращаться к нему.



«Оставьте хрупкую девочку в покое. Она достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки. Всё время забываю, что все тут Святые», — обратился он к критикам жены.

«А что ты сделал чтоб твою семью не оскорбляли?», «Топалов так и не понял: вчера он топил Тодоренко по полной: все делали скрины его комментариев, где посылал н** всех, потом его лайки и перепосты своего друга/брата про недот***х баб, Тодоренко это все лайкает. … все потерто. Но инет такая штука: в поисковике все осталось… Топалов просто не то, что не подал жене руку, — он ее просто добил», — пишут комментаторы.

Они также напоминают Топалову, что он повторял слова Тодоренко, а боится разделить ответственность, подчеркивая, что это «жена оступилась». Топалова обвиняют в том, что он живет за счет жены, а сейчас боится остаться без денег.

Отметим, что после скандального интервью о насилии с Тодоренко связался журнал Glamour, чтобы дать телеведущей шанс оправдаться, но она усугубила скандал.

Позже многие звезды выступили с критикой Тодоренко, а некоторые принялись ее защищать.

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