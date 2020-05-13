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Мастер на все руки: капитан «Реала» показал свои музыкальные таланты (видео)
Капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос наглядно продемонстрировал, что умеет не только останавливать атаки соперников мадридского клуба и забивать мячи, подключаясь на стандартные положения, но и владеет музыкальными навыками.
Футболист, который в браке с телеведущей Пилар Рубио (к слову, старшей его на восемь лет) воспитывает троих сыновей, развлекает свое многочисленное семейство как может. В частности, рекордсмен сборной Испании по количеству сыгранных матчей и четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» освоил синтезатор, похваставшись своими достижениями на своей странице в Instagram. «Выступать перед семьей — это огромное давление. А также безоговорочная любовь и постоянное прощение», — написал спортсмен не без доли критики в свой адрес.
Отметим, что 11 мая мадридский «Реал» возобновил полноценные тренировки на клубной базе. Соревнования в примере планируют возобновить 12 июня. За 11 туров до завершения чемпионата «Реал» отстает от «Барселоны» на два очка.
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