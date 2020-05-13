26.65 / 26.93 28.68 / 29.13
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В США трое детей остались круглыми сиротами после смерти родителей от коронавируса (фото)

12:53 13 мая 2020
Нада и Намир
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В американском штате Мичиган от коронавируса умерли супруги Нада и Намир Айрам, оставив круглыми сиротами троих своих детей. 46-летняя Нада скончалась 21 апреля, а ее 52-летний муж — спустя 20 дней после смерти жены, в другой больнице.

Местный благотворительный фонд собирает деньги для детей пары — 20-летнего Нашвана, 18-летней Надин и 13-летней Нэнсси. Все трое очень тяжело переживают потерю родителей. Нашван, который еще только через год станет полностью совершеннолетним, взял на себя заботу о сестрах. Он собирается работать и оплачивать счета за коммунальные услуги — вместо содержавшего семью отца.

Других родственников в стране у них нет. Семья приехала в США из Ирака в статусе беженцев восемь лет назад.

Как сообщает Detroit News, для Нашвана, Надин и Нэнсси неравнодушные люди собрали уже 110 тысяч долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что от коронавируса умерла сотрудница железнодорожной кассы, на которую плюнул больной пассажир.

153

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Кличко требует от Кабмина восстановить работу метро с 25 мая

Онопка

«Стал меня насиловать»: украинская супермодель раскрыла жуткие подробности семейной жизни

Верховная Рада

Зеленский приехал в Раду и обратился к нардепам с просьбой

Машина на тротуаре

Ехал по тротуару: в Киеве автохам попал на видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер