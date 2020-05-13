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В США трое детей остались круглыми сиротами после смерти родителей от коронавируса (фото)
В американском штате Мичиган от коронавируса умерли супруги Нада и Намир Айрам, оставив круглыми сиротами троих своих детей. 46-летняя Нада скончалась 21 апреля, а ее 52-летний муж — спустя 20 дней после смерти жены, в другой больнице.
Местный благотворительный фонд собирает деньги для детей пары — 20-летнего Нашвана, 18-летней Надин и 13-летней Нэнсси. Все трое очень тяжело переживают потерю родителей. Нашван, который еще только через год станет полностью совершеннолетним, взял на себя заботу о сестрах. Он собирается работать и оплачивать счета за коммунальные услуги — вместо содержавшего семью отца.
Других родственников в стране у них нет. Семья приехала в США из Ирака в статусе беженцев восемь лет назад.
Как сообщает Detroit News, для Нашвана, Надин и Нэнсси неравнодушные люди собрали уже 110 тысяч долларов.
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