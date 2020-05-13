Общество и люди

Ехал по тротуару: в Киеве автохам попал на видео

В Киеве, где после ослабления карантинных мер на улицах образовались огромные заторы, на видео зафиксировали, как водитель объезжает длинную пробку по тротуару.

Видео в сеть выложил «Киев Оперативный». Его снял один из пассажиров маршрутки, которая ехала по Дружбы Народов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров разрешить возобновить работу метро с 25 мая. Отметив, что все больше людей возвращается на работу после ослабления карантинных мер, городской голова отметил, что в городе — транспортный коллапс.

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