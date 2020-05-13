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- 12:35 Кличко требует от Кабмина восстановить работу метро с 25 мая
Кличко требует от Кабмина восстановить работу метро с 25 мая
Городская власть Киева обратилась к правительству с просьбой возобновить работу метро с 25 мая. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил на брифинге в среду, 13 мая.
«Я обращаюсь к правительству, после 22 мая, а точнее с 25 мая, потому что 22 мая — это пятница, разрешить возобновить работу метро столицы. Конечно, мы будем смотреть на ситуацию по распространению коронавируса и надеемся, что она не ухудшится. Мы не хотели закрывать метро, но когда все больше людей возвращаются на работу, на которую нужно доехать, в городе происходит коллапс. Мы будем настаивать на возобновлении работы метро», — заявил Кличко.
Он также сказал, что в городе планируют после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. При этом мэр назвал абсолютно утопичной идею введения спецбилетов для проезда в метро.
Ранее сообщалось, что городской голова Харькова Кернес хотел возобновить работу метро уже с 12 мая.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»382
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