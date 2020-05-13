- 13:22 Принятие "антиколомойского" закона: как голосовали нардепы
- 13:19 Смертельно опасные ИВЛ производства РФ запретили использовать даже в России
- 13:13 Рада окончательно приняла "антиколомойский" закон
- 13:08 Глава Одесской ОГА приказал нацгвардейцам выгнать журналистов из своего кабинета: в сеть попало резонансное видео
- 13:05 Воспитательница заставляла детей драться между собой ради видео для Instagram: детали шокирующей истории
- 13:02 Мастер на все руки: капитан «Реала» показал свои музыкальные таланты
- 12:57 Зеленский приехал в Раду и обратился к нардепам с просьбой
- 12:57 Ехал по тротуару: в Киеве автохам попал на видео
- 12:53 В США трое детей остались круглыми сиротами после смерти родителей от коронавируса
- 12:48 Потап: «С Настей мы давно живем как семья, в этом году на день рождения подарили друг другу самое важное»
- 12:43 Маленьких основателей Киева одели в защитные костюмы медиков
- 12:35 Кличко требует от Кабмина восстановить работу метро с 25 мая
Рада окончательно приняла "антиколомойский" закон
В среду, 13 мая, на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты Украины в целом приняли так называемый «антиколомойский» закон — документ, который делает невозможным возвращение национализированных банков их бывшим владельцам.
За это решение проголосовали 270 народных депутатов.
Тем временем министр юстиции Денис Малюська, не исключивший, что документ могут оспорить в Конституционном суде и в Европейском суде по правам человека, разъяснил, за что именно проголосовали народные депутаты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед голосованием за законопроект о банках к народным депутатам обратился президент Владимир Зеленский, призвавший из поддержать документ, который «должен поддержать украинскую экономику».139
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Воспитательница заставляла детей драться между собой ради видео для Instagram: детали шокирующей истории
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!