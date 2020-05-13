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Украина

Рада окончательно приняла "антиколомойский" закон

13:13 13 мая 2020
Верховная Рада
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В среду, 13 мая, на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты Украины в целом приняли так называемый «антиколомойский» закон — документ, который делает невозможным возвращение национализированных банков их бывшим владельцам.

За это решение проголосовали 270 народных депутатов.

Тем временем министр юстиции Денис Малюська, не исключивший, что документ могут оспорить в Конституционном суде и в Европейском суде по правам человека, разъяснил, за что именно проголосовали народные депутаты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед голосованием за законопроект о банках к народным депутатам обратился президент Владимир Зеленский, призвавший из поддержать документ, который «должен поддержать украинскую экономику».

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