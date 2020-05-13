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«Не в лучшем состоянии»: Павел Зибров переживает о своих любимцах
С первых дней карантина семья народного артиста Украины, которого называют крестным отцом отечественного шоу-бизнеса, Павла Зиброва переехала в свой загородный дом под Киевом. Павел Николаевич признается, что такая перемена далась ему легко, поскольку на даче есть все условия для отдыха и работы. Артист обустроил здесь сауну, бильярдную и даже небольшую студию звукозаписи.
— Практически все время мы проводим на свежем воздухе, — рассказал «ФАКТАМ» Павел Зибров. - Возле дома большая терраса, где мы с женой и дочерью любим собираться за большим столом. Диана балует нас с Мариной всевозможными вкусностями. Признаюсь, не думал, что дочь умеет так отменно готовить! Диана выискивает оригинальные рецепты в интернете или советуется с мамой, и каждый вечер у нас на ужин что-то особенное.
Свободное время артист проводит, занимаясь огородом или своими любимыми гортензиями. Эти цветы — настоящая гордость семьи Зибровых.
— Наши гости уже знают, что лучшего подарка нам с Мариной нет, чем куст гортензии, — рассказал Павел Николаевич. — Правда, наши роскошные кусты, которые радовали своим цветением весь прошлый сезон, сейчас не в самом хорошем состоянии. Дело в том, что зима оказалась для них слишком теплой и, укутанные с осени, они стали «оживать» очень рано. А когда в апреле температура неожиданно опустилась ночью до нуля, примерзли. В общем, пришлось нам с Мариной купить еще десяток новых кустов гортензий. Они уже с распустившимися цветами, поэтому наш сад вновь во всей красе.
Ранее Павел Зибров в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал, как карантин изменил жизнь его семьи и раскрыл рецепт борьбы с коронавирусом.
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