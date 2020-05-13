Происшествия

Преступление было совершено в ноябре 2017 года на ферме в Витовском районе под Николаевом. Компания из двоих мужчин и женщины — наемных рабочих — отдыхала за бутылкой спиртного. Сюда же пришел пьяный бывший работник фермы за своими вещами и стал требовать якобы оставленную тут справку о несудимости, при этом начал оскорблять женщину — сожительницу одного из рабочих. Между мужчинами началась драка. «Гостя» связали и бросили в сарай, а женщину закрыли в другом помещении. После этого, как следует из материалов следствия, один из мужчин ушел обходить территорию фермы. А другой пошел в сарай «беседовать» с визитером.



Там он его задушил, тело расчленил топором. Все части сжег в печи, кроме ног, которые в печь не помещались — их убийца закопал.

Спустя полгода 46-летнего мужчину задержала полиция. Однако его действия были расценены как… превышение мер необходимой обороны. Ему дали всего год лишения свободы. Затем апелляционный суд отправил дело на новое расследование.

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Вначале обвиняемый находился под стражей, а в 2019 году меру пресечения заменили на круглосуточный домашний арест. При этом на судебные заседания он не являлся, а когда прокурор потребовал у суда доставить обвиняемого под конвоем, оказалось, что с места своего домашнего ареста человек исчез.

На днях по обращению полиции Жовтневый районный суд объявил сбежавшего фигуранта в розыск.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что недавно на Волыни полиция задержала мужчину, который совершил убийство с особой жестокостью еще в июле 1994 года и с тех пор скрывался.

«ФАКТЫ» писали также о преступнике, который совершил убийство, скрывался 20 лет, а затем сам пришел в полицию.

А в Киеве в конце апреля прохожие во время прогулки с собакой обнаружили в лесополосе останки человека, завернутые в мешок.

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