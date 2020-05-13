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Закупленные Офисом президента ПЦР-тесты оказались непригодными к использованию, — СМИ
Центр общественного здоровья Минздрава обнаружил брак в отечественных ПЦР-тестах на COVID-19, которые были закуплены Офисом президента. Ранее были названы категории украинцев которым будут бесплатно делать ПЦР-тесты.
Как сообщает LB.ua, учреждение отправило соответствующее письмо.
«По результатам верификации методики одношаговой полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией с использованием тест-системы „Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019 nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)“ производства ООО „Укргентех“… эта система признается не верифицированной», — к такому выводу пришли в ЦОЗ.
Выяснилось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует заявленному производителем значению.
«Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19», — утверждается в письме ЦОС главному санитарному врачу, главе Гослекслужбы и фирме-производителю.
Ранее сообщалось, что в Украине могут начать массовое тестирование на COVID-19.
Фото письма: LB.ua40
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