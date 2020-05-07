26.77 / 27.05 28.71 / 29.19
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Родственникам заболевших коронавирусом ПЦР-тесты будут делать бесплатно

17:00 7 мая 2020 43
Тест
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 7 мая, Верховная Рада приняла законопроект, которым вводится бесплатное обязательное тестирование на коронавирус COVID-19 для всех лиц с подозрением на это инфекционное заболевание и для тех, кто контактировал больными.

Как сообщает OBOZREVATEL, в результате принятия документа будет обеспечено проведение МОЗ Украины массового тестирования на COVID-19 и на стационарном, и на амбулаторном уровне.

Тестирование станет обязательным для:

  • лиц, которые обращаются за медицинской помощью с признаками коронавируса;
  • лиц, которые имеют установленный контакт с лицом, больным COVID-19.

Регулярное тестирование станет обязательным также для работников учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусом.

Напомним, этот же законопроект определил суммы страховых выплат медикам, которые будут осуществляться в случае заражения или смерти от инфекционных заболеваний.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сценарий распада России

"Все идет к этому": эксперт объяснил, почему Россия откажется от Крыма и почему Украине не выгоден ее развал

Дядя Жора

«Я просто в шоке!»: откровенное признание Дяди Жоры с больничной койки

Валерий Лобановский

«Можешь сам здесь жить, а я еду домой»: ровно 18 лет назад состоялся последний матч Лобановского (видео)

Под Киевом сжигавшие сухую траву нацгвардейцы напали на мужчину, сделавшего им замечание (видео)

Под Киевом сжигавшие сухую траву нацгвардейцы напали на мужчину, сделавшего им замечание (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер