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Родственникам заболевших коронавирусом ПЦР-тесты будут делать бесплатно
В четверг, 7 мая, Верховная Рада приняла законопроект, которым вводится бесплатное обязательное тестирование на коронавирус COVID-19 для всех лиц с подозрением на это инфекционное заболевание и для тех, кто контактировал больными.
Как сообщает OBOZREVATEL, в результате принятия документа будет обеспечено проведение МОЗ Украины массового тестирования на COVID-19 и на стационарном, и на амбулаторном уровне.
Тестирование станет обязательным для:
- лиц, которые обращаются за медицинской помощью с признаками коронавируса;
- лиц, которые имеют установленный контакт с лицом, больным COVID-19.
Регулярное тестирование станет обязательным также для работников учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусом.
Напомним, этот же законопроект определил суммы страховых выплат медикам, которые будут осуществляться в случае заражения или смерти от инфекционных заболеваний.
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