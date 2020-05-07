Родственникам заболевших коронавирусом ПЦР-тесты будут делать бесплатно

Украина

В четверг, 7 мая, Верховная Рада приняла законопроект, которым вводится бесплатное обязательное тестирование на коронавирус COVID-19 для всех лиц с подозрением на это инфекционное заболевание и для тех, кто контактировал больными.

Как сообщает OBOZREVATEL, в результате принятия документа будет обеспечено проведение МОЗ Украины массового тестирования на COVID-19 и на стационарном, и на амбулаторном уровне.

Тестирование станет обязательным для:

лиц, которые обращаются за медицинской помощью с признаками коронавируса;

лиц, которые имеют установленный контакт с лицом, больным COVID-19.

Регулярное тестирование станет обязательным также для работников учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусом.

Напомним, этот же законопроект определил суммы страховых выплат медикам, которые будут осуществляться в случае заражения или смерти от инфекционных заболеваний.

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