Украина

В Украине могут запустить массовое тестирование на коронавирус: что об этом известно

В связи со стремительным ростом в некоторых регионах страны числа инфицированных коронавирусом граждан Минздрав намерен запустить в Украине массовую ИФА-диагностику для выявления антител к COVID-19.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Право на власть» на канале «1+1».

При этом он подчеркнул, что речь идет именно об ИФА-диагностике, а не ПЦР-тестах.

«Я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Оно покажет, переболели люди или не переболели коронавирусной болезнью, есть ли у них иммунитет. Пока мы не имеем четких научных данных, какой продолжительности этот иммунитет будет. Но пока можем судить о том, что у людей с антителами иммунитет справляется с болезнью за три месяца», — рассказал Ляшко.

При этом главный санитарный врач отметил, что в настоящее время для выявления коронавируса в организме используют полимеразную цепную реакцию ПЦР-тесты.

Но их нельзя использовать постоянно, поскольку есть вопросы инкубационного периода. И в случае, если тестирование проводится в первые три дня инкубационного периода, то тест не показывает наличие вируса в организме человека.

«Следовательно, для определения наличия иммунитета к коронавирусной болезни используют ИФА-методы», — уточнил Ляшко.

По его словам, Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущено массовое тестирование. Сейчас его проводят в Германии и Соединенных Штатах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по мнению бывшего главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослава Протаса, массовое тестирование населения при помощи ПЦР-тестов обеспечить не удастся — для этого у нас не хватит специалистов. Протас уверен, что такая ситуация вызвана ликвидацией санэпидслужбы и специализированного образования.

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