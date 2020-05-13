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Потап: «Мы с Настей давно живем, как семья»
Известный продюсер, шоумен и артист Потап с женой Настей Каменских 23 мая отметят первую официальную годовщину брака. Хотя вместе они гораздо дольше. Звезды умело скрывали отношения от публики, никогда не комментировали роман.
«Нашему союзу на самом деле больше, чем год. Мы давно живем как семья. Просто не хотели никому об этом рассказывать, чтобы не распыляться. Год исполнится нашему официальному браку 23 мая. Если снимут карантин к тому времени, может, соберемся с друзьями в ресторане», — рассказал Потап в интервью «ФАКТАМ».
Он также поделился, что они с женой преподносят друг другу творческие подарки. Возможно, к годовщине свадьбы он представит новую песню, посвященную любимой.
Потап говорит, что любовь — самое важное в жизни. На карантине он еще больше убедился в этом.
«Любовь — это самое главное чувство, которым я руководствуюсь всегда. Это любовь к жене, к жизни, к семье, детям… Любовь — это ответ на все вопросы. Карантин только утвердил меня в этом», — сказал Потап.
Подробнее о семейной жизни, карантине и творчестве в новых условиях, кризисе и способах его преодоления, читайте в эксклюзивном интервью Потапа «ФАКТАМ».324
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