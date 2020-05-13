Глава райадминистрации на Винниччине попал в страшную аварию в «проклятом» месте

Происшествия

В воскресенье, 9 мая в Жмеринке произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись «Москвич» и внедорожник «CHERY Tiggo». В этот же день в Винницкой области в аварии погибли военнослужащие.

Как сообщают «33-й Новини», в салоне внедорожника находился глава Жмеринской райадминистрации Святослав Николайчук, он только на днях был назначен на эту должность.

«Я ехал со своей семьей по городу на своей полосе, не более 40 километров. Второй водитель просто вылетел на меня в лоб, не буду говорить о скорости, потому что не знаю. Я даже не успел среагировать, тормозной путь составил всего 5 сантиметров. Если бы не подушки безопасности, я бы погиб… Они фактически спасли мои легкие, голова разбилась о руль, колено повредил панелью. Слава Богу, что отделался легкими телесными, после оказания помощи уже вернулся домой, хотя до сих пор беспокоит голова», — сообщил Николайчук.

По его словам, водитель «Москвича» находится в тяжелом состоянии.

Некоторые местные жители называют аварию мистикой, так как несколько лет аналогичное ДТП произошло с предыдущим председателем Жмеринской РГА Олегом Легезой.

Ранее сообщалось, что под Ровно в аварии погибли отец с маленьким сыном.

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